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美国加州首批无人驾驶公交车试运行：无安全员与刹车踏板

2018-3-21 18:36:13来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月21日消息 此前，IT之家报道了Uber的自动驾驶汽车撞人致死的事件。但是事故并没有让科技探索停下脚步。最近，美国加利福尼亚州的首批无人驾驶公交车开始试运行，地点位于旧金山市郊外的San Ramon市。

这些自动驾驶公交车由电力驱动，可承载12人（6座位、6站位）。不过不同于美国大多数测试中的自动驾驶车辆，这些公交车没有配备司机或安全员，也没有方向盘和刹车踏板。

▲车辆外观（图片来自：CBS新闻截图）

为了测试这些车辆的安全性，CBS的记者做了个测试。他缓慢走到了一辆行驶中的自动驾驶公交车面前，随后车上的传感器就检测到他并停了下来。

▲CBS的记者进在行测试，车辆很快停了下来（图片来自：CBS新闻截图）

Contra Costa县交通部门的负责人Randy Iwasaki对此表示：“我为此努力了几个月，这是我第一次在公共道路上获得许可。这很酷！”

San Ramon市市长Bill Clarkson也认为，自动驾驶车辆减少人们了对汽车的需求，既可以解决交通拥堵问题，又可以解决停车位问题。

根据East Bay Times报道，这些车辆可能在今年稍晚的时间完成测试。届时，将有两辆该种公交车投入使用。它们将按照预设的路线，在大型办公园区接送工作人员。

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关键词：自动驾驶无人驾驶Uber

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