美警方公布Uber无人车撞人视频，还原事件经过

IT之家3月22日消息 本周一，据美国亚利桑那州当地警方称，一名女性在过马路时被一辆Uber自动驾驶SUV撞倒并最终死亡。这是由自动驾驶汽车导致的首起致人死亡事故。

目前，美国当地警方已公布事故发生时该自动驾驶车辆上的视频录像。视频显示，受害人突然从黑暗处进入车辆前方，导致车辆避闪不及发生事故。

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包括通用汽车公司、Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo、叫车服务提供商Lyft、福特汽车公司等都在准备开展无人驾驶出租车和无人驾驶货车业务，该起事故的最终调查结果对这些公司来说十分重要。