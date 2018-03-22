北京发放国内首批自动驾驶牌照，百度无人车获准路测

IT之家3月22日消息 继去年12月18日北京市颁布国内首个自动驾驶路测规定，北京市自动驾驶测试管理联席工作小组已经向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，自动驾驶测试车辆已经可以正式开始上路测试。据悉，百度也是目前唯一一个获得此牌照的企业。

据悉这也是国内首批自动驾驶牌照，按照北京自动驾驶新规要求，所有申请自动驾驶试验牌照的自动驾驶汽车须通过5000公里以上的封闭测试场日常训练和相应等级的能力评估，包括对交通法规的遵守能力、自动驾驶执行能力、紧急情况下人工接管能力等，只有达到了一定能力水平，通过了车辆安全技术检验才能够上路测试。

测试驾驶员须通过不少于50小时的培训和训练，能够随时接管自动驾驶车辆。上路前，须通过专家的评估论证；上路后，测试车辆要安装监管设施并上传数据，以确保自动驾驶车辆按规定时间、规定路段进行试验，并随时接受监督。

为保证交通安全，测试道路都选在五环以外，避开住宅区、办公区、医院、学校等人流量车流量集中的区域。测试道路上均安装了明显的自动驾驶测试路段指示标志，自动驾驶测试车辆上也统一张贴醒目的自动驾驶测试车身标识，便于公众识别。

据了解，北京市自动驾驶测试试验用临时号牌共分为T1至T5五个级别，百度此次率先拿到的5张T3牌照是国内目前颁出的最高级别。这里的T3级别，代表自动驾驶汽车具有认知与交通法遵守、路线执行、应急处置等多项综合能力。