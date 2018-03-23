苹果申请多项自动驾驶专利，可识别路上行人动作

据AppleInsider北京时间3月23日报道，在美国专利和商标局发布的最新一份苹果公司专利申请中，有许多与自动驾驶汽车相关的文件，包括多项识别车内乘客和路上行人动作的技术。

▲苹果专利图示

苹果在去年9月19日提交了这项“基于手势控制自主化汽车”的专利申请，它描述了一套面向自动驾驶汽车的系统，能够在需要作出选择的情况下接受乘客的指令。苹果称，自动驾驶汽车可以在车上人类的少量指引下在不同地点间行驶，这就需要一种方法，让人类能够告诉车辆采取什么行动。

据专利描述称，汽车的屏幕会显示乘客可能想要的一些选择，比如在到达目的地时选择停在哪里，改变速度，或者改变旅行的方向。用户可以通过各种方式提出一份适合当前的操作列表，包括利用口头提示，然后通过语音或眼球识别等技术选定选项。

手势控制也是该系统重要的一部分。苹果称，车中将拥有一个所谓的“互动区”，用户可以在该区域执行手势控制。当手进入该空间时，屏幕上将弹出提示。

苹果描述的这一专利还能识别身体动作，让自动驾驶汽车按照路上行人指点的方向行驶。当现的有交通管理系统失效时，汽车将能按照警官和交警的指示驾驶。

作为自动驾驶领域的迟到者，苹果能否追上Waymo等对手一直备受外界关注。根据加州机动车辆部门提供的数据显示，苹果公司现在已被允许在加州的公共道路上测试45辆自动驾驶汽车。

去年4月，该公司首次获得在加州测试3辆自动驾驶汽车的许可，而这一数字在今年1月份跃升至27辆。

英国《金融时报》称，这一数字表明，苹果在最近几个月通过扩大车队规模，来扩大其自动驾驶汽车测试的规模。

在加州，苹果的测试车辆排名第二位，排名第一的是通用汽车旗下的巡航自动化公司，该公司拥有110辆测试车。但苹果在那里拥有的测试车辆比Uber甚至是谷歌的自动驾驶汽车部门Waymo都要多。

Uber在加州拥有测试29辆汽车的许可，但根据车管局的数据显示，在上周日的撞车事故之后，该公司已经暂停了所有测试。特斯拉在那里拥有测试39辆汽车的许可。

苹果的自动驾驶汽车测试可能仅限于加州，而特斯拉和Uber在其他州也有测试。自从苹果被允许公开测试自动驾驶汽车以来，该公司已经有几辆装载了激光雷达设备的白色越野车出现在公路上。

苹果尚未公布任何与其自动驾驶汽车测试相关的具体产品计划，但该公司CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）已经公开表达了研发自动驾驶系统的兴趣。