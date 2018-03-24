发力数字化、新能源：保时捷聚焦中国市场

IT之家3月24日消息 此前曾有国内媒体报道称保时捷将在华投产，合资的对象是上汽集团。近日，保时捷全球执行董事会主席奥博穆否认了这一传言。奥博穆表示，“保时捷毕竟不是一家大的企业，批量生产是比较有限的，如果再细分到各个市场的话并不经济，所以基于这样的原因，我们不考虑在中国进行生产。”

数字化

在保时捷看来，介于保时捷高端品牌的定位，保障德国制造品质或许更能彰显其品牌特质。与此同时，“国产意味着大量的资金投入，比如要建设工厂”，保时捷方面认为目前在中国市场的销量规模还不足以支撑起国产化的策略。值得一提的是，这与另一豪华品牌雷克萨斯的思路不谋而合。雷克萨斯方面曾多次在公开场合强调，国产后利润会减半、品牌形象会降低等问题，都限制了豪华品牌国产的可能性。

尽管在中国市场没有国产计划，但并不妨碍这些豪华品牌在中国市场的深耕与布局。“保时捷非常重视中国市场，我们决定要在上海开设一个数字化分支机构。”保时捷相关负责人表示。其实在保时捷方面看来，中国在数字化领域领衔全球，包括欧洲和美国市场。而保时捷在研究中国消费者后发现，相比其他国家，中国的保时捷客户较为年轻，因此在操作习惯上会有所差异，针对这一市场特点，保时捷数字实验室也在继续探索更多创新技术的可能性。

电气化

除了数字化，电气化以及互联化也是保时捷接下来的重要发展领域。据悉，2022年前，保时捷将在电动化领域投资60亿欧元（约合469亿元人民币），主要用于研发Mission E（保时捷第一款纯电动汽车）衍生车型、现有产品系列的混合动力车型和电动车型、充电基础设施，以及智能移动出行。据介绍，这款纯电动车型将于2020年引入中国市场，此外，“保时捷还将专为中国市场推出一款搭载2.0T涡轮增压发动机和电动机组成的插电式混动版卡宴。”

据保时捷近日公布的最新业绩报告显示，2017年，保时捷全球营业额同比增加5%，达到235亿欧元，利润达到41亿欧元（约318.88亿元人民币），同比增长7%。其中中国市场已经连续三年成为保时捷全球最大单一市场，这也增加了保时捷深耕中国市场的动力及信心。“如此高水平的盈利，让我们有能力支持一项史无前例的发展计划。”奥博穆表示。