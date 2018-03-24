江淮汽车业绩触底，新能源业务或成“救命稻草”

IT之家3月24日消息 受累于SUV销量下滑、新能源补贴退坡等因素，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业绩再度陷入泥潭。

根据公司3月21日发布的2017年年报数据显示，2017年公司营业总收入491.46亿元，同比下降6.37%，实现归属于母公司所有者的净利润4.32亿元，同比下降62.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损9314.47万元，这也是江淮汽车自2010年以来扣非净利润首次亏损。

值得注意的是，受业绩下滑影响，公司经营团队进行了降薪，其中董事、高管团队平均降幅50%。而对于公司经营情况，江淮汽车方面表示，2017年公司业绩下降主要是受SUV产品销量下滑、新能源补贴退坡和原材料价格上涨等因素的影响。对于乘用车销量的大幅下降，公司将原因归结为受SUV产品销量下滑的影响。与SUV产品销量下滑“内忧”相比，江淮汽车面临的外部环境也更加复杂多变。江淮表示，2017年钢铁、铝等原材料及相关零部件价格的大幅上涨也提高了公司的成本。

据相关证券分析师衡昆表示，公司乘用车产品竞争力不足，在未来乘用车市场分化加剧的大背景下，公司的主要看点将在传统强项商用车、MPV以及新兴业务新能源汽车上。限于自身体量小、研发资源有限，公司很难多方向并进，但再度牵手大众后有望借助大众雄厚的资源和实力，迎来新能源和商用车的发展契机。

江淮汽车方面也在多个公开场合明确表示，新能源汽车是公司抢占发展先机的重要抓手。根据江淮汽车在2015年推出的新能源发展战略，到2025年新能源汽车产销量要占总产销量的30%以上。