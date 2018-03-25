大众I.D.家族添新丁：又萌又暴力的纯电动赛车

IT之家3月25日消息 上周，大众放出了一款电动赛车的预告图片，据悉，这款车专为派克峰国际爬坡赛而准备，由Volkswagen Motorsport位于德国沃尔夫斯堡的技术开发中心开发，而目标则是车手驾驶该车8分钟完成爬坡。

日前，大众正式公布了这款派克峰原型车，I.D. R Pikes Peak原形车将是大众I.D.家族的新成员，I.D. R Pikes Peak整体圆润，白色的车身搭配I.D.系列风格浓郁的带状头尾灯光源略带萌意，但巨大前唇和尾翼则让你瞬间感受到它的凶狠暴力。此外，I.D. R Pikes Peak还采用了勒芒赛车的车身比例、封闭式单人座舱。

据悉，大众计划通过I.D. R Pikes Peak来挑战由DriveEo旗下赛车保持的纯电动赛道记录。

派克峰国际爬山赛是世界性的越野赛车活动之一。派克峰国际爬山赛，或被昵称为“The Race to the Clouds”，是一个每年都会在美国科罗拉多州科罗拉多泉（Colorado Spring）郊外的派克峰（Pikes Peak）山顶所进行的汽机车爬山赛（Hillclimb），是全世界比赛场地海拔最高、车辆性能水平也最高的越野赛车活动之一。