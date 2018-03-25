丰田发布卡罗拉iM官图：全新外观，混动/汽油动力

IT之家3月25日消息 第一代卡罗拉于1966年发布，当时作为一款国民车推出，由于价格低廉，受到了当时消费者的热捧，到如今已经发展到了第11代，现在的卡罗拉依然是全球最畅销的车型之一。数据显示，卡罗拉过去11代车型全球累计销量已突破了4400万辆，几乎可以说在全球任何一个有车的地方都能看到卡罗拉的身影。

日前，丰田发布了一组关于全新卡罗拉iM车型的官图，卡罗拉iM是卡罗拉的两厢版，该车与2018日内瓦车展亮相的全新Auris仅在细节上有差异，可以说是Auris的姐妹车型。

在外观方面，卡罗拉iM把丰田主打的“keen look”设计理念运用到了极致，前脸相当激进运动，LED大灯极具攻击力。

据了解，卡罗拉和Auris都是基于全新的TNGA平台打造，新的模块化平台可以增加车身大小和减轻重量，从而带来更宽敞的内饰和更好的燃油经济性。长宽高分别为4369/1791/1438mm，轴距为2639mm。新车的NVH比上一代车型有了大幅提升。

卡罗拉iM采用了全新的内饰布局，比如镀铬条的三辐多功能方向盘、悬浮式中控屏等等。

动力上，将提供1.2T、1.8L+电机的混动版本和2.0升汽油发动机，变速箱方面匹配模拟10速的CVT变速箱。据悉，新车将于3月底亮相2018年纽约车展。