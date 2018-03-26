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保时捷Mission E纯电动车最新谍照出炉

2018-3-26 12:28:28来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月26日消息 2015年9月14日，在法兰克福车展开幕前夕，保时捷展示了Mission E电动概念跑车，保时捷Mission E车采用纯电动驱动，将在2019年正式推出，最大续航里程可达480公里。Mission E将支持快充技术，电池组可在15分钟内从0%充至80%。根据官方公布的数据来看，保时捷Mission E的0-100km/h加速时间小于3.5秒。

日前，外媒electrek公布了一组Mission E的最新组装谍照，据悉，这组谍照来自保时捷官方分享。

在量产版的谍照里，我们能看到关于这款车的更多信息，比如车头前置的储物空间，车身B柱以及后视镜重现，取消了概念车的对开门和无后视镜设计。

此外，Mission e量产版搭载图中的type 2欧标充电，还搭载符合保时捷超级充电技术的CCS Combo欧标直流充电口。

Mission E概念车设计夺得了多项设计奖项，并且几乎获得了一致的赞誉，相当多的电动汽车爱好者希望Mission E的外观和大多数功能最终在生产版本中出现。

在本周发布的最新年度和可持续发展报告中，保时捷将把Mission E作为自家的第一款全电动车辆进行生产：

“2019年，第一辆纯电动保时捷将面世。清晰，纯粹，具有开创性，强悍的性能。Mission E是一款真正的保时捷：输出功率超过600马力，在不到3.5秒的时间内达到零至100公里/小时，范围为500公里。其充电时间：80%电量仅需花费15分钟。“

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关键词：保时捷Mission E

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