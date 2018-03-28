工信部将制定无人驾驶汽车标准

IT之家3月28日消息 3月27日工信部装备工业司发布了《2018年智能网联汽车标准化工作要点》（下称《要点》），《要点》提出，充分发挥标准对智能网联汽车产业供给侧结构性改革的促进作用，加快落实智能网联汽车标准体系中行业急需和通用基础标准的制修订工作，持续完善智能网联汽车分标委架构和运行机制，进一步加大国际标准化合作与协调力度，推动我国国家标准向高质量国际标准提升，为全面建设汽车强国提供坚实支撑。

工信部要求，2018年将积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定。尽快完成驾驶自动化分级标准立项及研究工作，启动自动驾驶测试场景、横纵向组合控制等2项测试评价类关键标准及自动驾驶记录、报警信号优先度、人机交互失效保护等3项自动驾驶通用标准的预研，并根据预研进度提出标准立项。

工信部要求，尽快启动汽车网联标准的研究与制定。开展智能网联汽车通信需求相关标准预研，启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究。紧跟网联车辆国际标准制定进程，开展国内网联车辆方法论、网联车辆通信时延要求等标准的适用性研究。启动基于LTE-V2X蜂窝通信、直连通信等功能、性能和接口标准化可行性研究，适时申请相关国家标准、行业标准及团体标准的立项。

在驾驶安全方面，工信部要求，完成汽车信息安全通用技术、车载网关、信息交互系统、电动汽车远程管理与服务、电动汽车充电等5项基础通用标准的立项工作；启动汽车信息安全风险评估、安全漏洞与应急响应、软件升级及整车信息安全测试评价等4项国家标准项目的预研和立项。