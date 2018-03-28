特斯拉屋漏偏逢连阴雨，被指或未来3个月破产

据彭博社北京时间3月28日报道，特斯拉因分析师称Model 3产量低于预期和对一起交通事故进行调查而受到“惩罚”。

当地时间星期二，特斯拉股价大跌8.22%，报收于279.18美元——近一年以来的最低点，不可转换债券价格也创下有史以来新低。特斯拉股价和债券双双大跌的原因有两个：其一，分析师对特斯拉能完成Model 3产量目标持怀疑态度；其二，美国国家运输安全委员会（以下简称“NTSB”）宣布，将对一起特斯拉汽车交通事故展开调查。

特斯拉股价接近近一年来低点

自去年7月投产以来，Model 3交付量一直低于CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)给出的目标。投资者可能开始失去了耐心，只是这一时机对特斯拉来说不够好——NTSB派遣两名调查人员调查一起造成人员伤亡的特斯拉汽车交通事故。数天前造成人员伤亡的Uber自动驾驶汽车交通事故，波及了整个自动驾驶汽车产业，其中包括特斯拉供应商英伟达。

投资公司Vilas Capital Management CEO约翰·汤普森（John Thompson）在接受电话采访时说，“目前坏消息实在是太多了，NTSB调查新的一起交通事故，英伟达暂停测试自动驾驶技术，特斯拉生产不出足够的Model 3。股价跌得这样惨，融资的难度大大提高。特斯拉融资将更加困难。”

穆迪下调评级

穆迪投资者服务把特斯拉信用评级下调至B3——比垃圾评级高6个等级，并表示对特斯拉前景展望为负面。穆迪下调特斯拉评级的两大原因是：Model 3产量太低和流动性压力。

穆迪分析师在报告中称，“负面展望反映了特斯拉近期必须进行大规模融资以偿还到期债务和避免流动性短缺的可能性。”

特斯拉债券创新低

美国金融业监管局的数据显示，穆迪下调特斯拉评级的消息公布后，今天，特斯拉无担保债券下跌3美分至89.5美分。

彭博社估计，特斯拉每周能生产约975辆Model 3，远低于本季度底周产2500辆的目标。

花旗集团一名分析师星期二发表报告称，特斯拉在把汽车买主“转换”为Model 3方面面临困难。投资公司Robert W. Baird & Co.星期一表示，特斯拉可能无法完成到本季度底Model 3周产量达到2500辆的目标。

预计特斯拉将在下周发布第一季度汽车产量和交付量数据。

NTSB的调查涉及一辆特斯拉Model X，这辆汽车上周五在山景城附近撞上路障并起火，司机因伤重而不治身亡。NTSB将调查起火原因，目前尚不清楚交通事故发生时Model X的驾驶辅助系统是否处于开机状态。

汤普森表示，特斯拉需要在未来18个月融资约80亿美元，如果没有华尔街或其他投资者的投资，它可能在未来3到6个月内破产。