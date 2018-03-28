捷豹与Waymo达成合作：增配2万台I-PACE

IT之家3月28日消息 在美国纽约国际车展前夜，谷歌自动驾驶子公司Waymo与捷豹宣布建立长期战略合作。未来Waymo将增配2万辆搭配自动驾驶技术的捷豹I-PACE车型，从而扩大自己在美国亚利桑那州的自动驾驶测试车队。

据悉，搭载Waymo自动驾驶技术的捷豹I-PACE将在今年启动测试。此外，投产两年内，将有2万台捷豹I-PACE将加入Waymo自动驾驶车队，预计每天可提供100万次出行服务。

Waymo首席执行官表示，“捷豹I-PACE具备500公里的超长续航（欧洲NEDC标准）以及现代化的电气结构，对于适配Waymo当前的自动驾驶技术而言，其是市场中能够寻求到最好的一款车。”

值得一提的是，Waymo预测捷豹I-PACE的续航能力可保障未来测试车辆一天只需充电一次，并且其强大的电气架构将允许Waymo尝试更多的自动驾驶硬件和软件运行能力。

而捷豹也表示将在这次与Waymo的合作中受益匪浅，最明显的一点在于新车刚刚上市不久后就能够收到一份如此大的订单。捷豹也表示，在2019年底前向Waymo交付2万台I-PACE并不存在压力，同时目前I-PACE也在收到更多来自普通消费者的订单，在产能方面捷豹很有信心。