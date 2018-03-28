彭博社：Uber撞人自动驾驶汽车关闭了原车安全系统

IT之家3月28日消息 上周美国亚利桑那州一名女性在过马路时，被一辆Uber自动驾驶SUV撞倒并最终死亡。根据彭博社最新的报道，肇事Uber汽车中的标准汽车防撞系统已被Uber公司关闭。

该车原型是沃尔沃的XC90，搭载了沃尔沃的汽车防撞系统。汽车雷达和摄像头零部件商Aptiv公司表示，Uber在该车上使用的是自家的驾驶系统。

Aptiv公司的发言人在电话中表示，不希望人们误会他们提供给沃尔沃的技术有问题，且他们开发的标准驾驶员辅助系统和Uber的自动驾驶系统毫无关系。

Aptiv希望自己的声誉不被Uber的事故所损害而选择了发声。不过或许是行业惯例使然，Uber为了测试和发展自己的自动驾驶系统，因此选择了禁用原车的安全系统。

Mobileye是Aptiv的技术雷达和摄像头技术的芯片和传感器提供商。该公司也表示，从警方发布的事件视频可以看出，检测和分辨物体依然是一项具有挑战性的任务，即使这一任务是自动驾驶系统最基本部分。

Uber在去年11月份购买了2.4万辆沃尔沃SUV，并计划在车上安装自己的传感器和软件用于无人驾驶。

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