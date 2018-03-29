吉利全新混动旗舰车定名博瑞GE：溜背设计大赞

IT之家3月29日消息 3月9日，吉利汽车官方发布了全新混动轿车K车型的设计草图，该车设计来自吉利汽车集团设计高级副总裁彼得·霍布里（Peter Horbury）之手，现款的吉利博瑞就是由彼得·霍布里亲自操刀设计，采用了大量的中国美学元素，比如前脸的水滴涟漪、古代拱桥弧线、华夏云纹元素等等。

现在，吉利官方公布了“K车型”的正式命名，并发布了大量新车官图。“K车型”正式命名为“博瑞GE”，并非此前传闻的“博瑞GT”。

“博瑞GT”外观上与现款博瑞较为相似，主体上仍旧保留了博瑞的整体轮廓和侧身“博瑞GT”大灯与进气格栅采用了一体化设计，腰线更具攻击力。在细节上有些许变动，显得整车更为大气精致。

车尾采用了溜背式设计，更具运动气息，全新样式的LED尾灯和新设计的轮毂让整车显得更加精致。

根据IT之家此前的报道，“博瑞GT”的长宽高分别为4986/1861/1513mm，轴距为2870mm。“博瑞GT”将推出1.8T、1.5T车型，其中1.8T最大184马力。申报信息显示，搭载插电式混合动力的新车综合油耗为1.5L/100km。

另外，还会搭载一套由吉利欧洲研发中心基于CMA中级车基础架构开发的1.5TD发动机配合7DCT双离合变速箱组成的插电式混动系统。“博瑞GT”也将是是“蓝色吉利行动”战略下的首款车型。