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苹果CarPlay喜迎新成员：2018新款马自达6加入阵营

2018-3-29 14:54:47来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月29日消息 今天马自达官方宣布他们旗下的汽车即将开始支持苹果的CarPlay车载系统，第一部搭载该系统的车型是预计在今年夏季推出新款2018 马自达6，但如果你已经购买了2018款马自达6，那么马自达仍将提供这项系统，但是将作为选配添加。

CarPlay是苹果公司发布的车载系统，它将用户的iOS 设备、iOS使用体验与仪表盘系统无缝结合。它的控制CarPlay主要有三种方式：

  • Siri：可以通过Siri来和汽车进行交流，告诉汽车接下来应该干什么，还可以听到系统播报手机上收到的信息，并使用语音听写的形式进行回复。

  • 触屏显示器：部分支持CarPlay的汽车会装备一块触控显示屏，能够在一个相当简单的主屏幕上开启或关闭应用。

  • 物理按键：汽车带有物理按键，是控制CarPlay的方式之一，音量控制和更换曲目这样的控制都被无缝地整合了进来。

马自达其实早在2014年就推出了Connect系统自，配备在了所有马自达车型当中。同时，CarPlay发布后，马自达也成为了苹果的合作伙伴之一，只不过该公司至今没有推出一款兼容CarPlay的车型，此次即将更新的2018款马自达6打破了这个传统。

目前并不是所有的汽车厂家都想使用苹果的车载娱乐系统，日本大厂丰田就一直拒绝在旗下的车型支持CarPlay和Android Auto，丰田表示这样会降低车辆的安全性。

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关键词：马自达6CarPlay

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