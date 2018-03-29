硅谷造车新玩家，小康投资SF Motors全球首秀两款纯电动SUV

说起SF你会想起什么？是顺丰SF Express？还是法拉利Scuderia Ferrari？或是旧金山San Francisco？

过江之鲫般的一众新造车公司中，有一家立身硅谷却名不见经传的SF Motors，今天它终于首次公开露面于全球媒体前。

电动+智能，这个市场任何一位新玩家都逃不开的宿命，SF Motors当然不例外。诞生两年来首次亮相，SF Motors展示了两款纯电动SUV车型：SF5和SF7。

SF5是一款中型SUV，SF7体型稍大，但车顶为轿跑溜背形式，车内整体空间反会小一些。SF Motors表示SF5会在2018年底在美预定，并于2019年正式上市，计划进入国内市场的时点也在2019年。

SF Motors是谁？蔚来、威马、小鹏、奇点、车和家等新兴车企层出不穷，你十有八九从未听过这家公司的名字。但事实上SF Motors背后的主要投资者，在国内可谓人尽皆知，即位于重庆的小康汽车（上市公司简称小康股份）。

2016年，SF Motors创立于硅谷地区。而由于和小康股份的这层关系，虽然成立时间不长，SF Motors却成了目前唯一同时在美、在华都拥有生产资质与能力的新电动车企业。其两家整车工厂，分别设在了美国印第安纳州和中国重庆。

电动技术方面，去年，SF Motors接连完成了对美电动技术公司InEVit，和对汽车集成供应商AM General及其工厂的收购。SF Motors表示，其硅谷总部已拥有数百名员工，研发中心遍及中美德日四国。

（100kw和400kw级动力系统）

具体到技术层面，其自行研发的电驱动技术，可以覆盖100kw到400kw级功率。当使用其四电机驱动平台时，最大功率可达800kw，0-60英里加速少于3秒，并带有扭矩适量功能，无需配备机械差速器。

SF Motors自行研发了BMS电池管理系统，电池包能量密度达到160Wh/kg。可实现的续航能力，在NEDC标准下大于500km，在严苛的EPA标准可超过300英里（483km）。不过官方并未说明这具体是哪款车型的数据。

智能化方面，SF Motors表示，已于今年初获得了加州自动驾驶测试牌照。我们在现场看到了一台挂着加州当地车牌，搭载含三具激光雷达在内一整套传感器的自动驾驶测试车。

SF Motors计划到2020年，实现以保护性为重点的自主驾驶技术。

SF5、SF7展车实拍SF Motors给出的SF5上市时间在2019年初，2018年底可预定，SF7则尚无明确消息。

现场的两台展示车都很明显并非最终版本。就二者展出的版本而言，SF7倒是比SF5更接近量产状态，一定程度上可以作为最终市售版SF5的细节参照。

二者都采用了被SF Motors称为“Sigma”式的日间行车灯，想必这会成为未来SF Motors的标志性家族设计元素。

尾灯二者也同样是贯穿式LED，轿跑式的SF7更扁平，SF5的灯带则宽一些。另外，SF7车尾还能看到高度疑似可升降尾翼的结构。

SF7的侧面轿跑味道十足，车顶、侧窗和后轮拱线条有不少经典跑车的影子。前翼子板上有一道性能车样式的通风口，车门下沿和前杠底部都有碳纤维材质点缀。

SF5的侧窗同样是向后收紧，但车顶弧线明显要正常一些，后排车内空间也会更宽裕，符合其主流SUV的定位，区别于走运动轿跑路线的SF7。

二者车门把手均为隐藏式，SF7展车并未被允许开门参观，SF5展车用上了时髦的对开门，但这不一定会在最终量产车上出现。

SF5的内饰结构是我们很熟悉的、典型的电动车形式。一块液晶仪表加竖直液晶大屏基本构成了全部，这在量产车估计会得到延续。

配色令人眼前一亮，浅米色搭配海蓝色很清新，辅以古铜色装饰件点缀，颇有几分小资气息。如果说对这辆SF5展车及其量产版有什么希望，第一就是这个漂亮独特的内饰能被保留。

总体来讲，SF5和SF7这两台展车更多意义在设计层面，它们距离最终能开上路的版本还相差不少。其中SF7的诸多细节更接近市售状态，或许是这台展车是比SF5展车更后期的版本。

二者的整体线条都达到了令人满意的水平，完成度颇高，基本不存在新品牌车型的拼凑感，悬念只剩下车灯等细节的量产化处理。

至于机械和性能方面，SF Motors目前所披露的，即上文所描述的，还只是最初步的公司整体的大致水平，评判SF Motors真正的技术积累状况还为时过早。

另外，SF Motors表示，“SF Motors”只是公司名，未来的新车品牌、logo都还未确定下来。本次全球发布会也并非重在产品展示，而是作为SF Motors的首秀，毕竟相当多的细节都没有披露。

所以，SF Motors和它未来的新品牌，能否最终在越来越多的新车企中立稳脚跟，董车会将持续关注其新消息及新动向。