三大趋势将彻底改变汽车：电动、共享和无人驾驶

3月31日消息，据VentureBeat报道，汽车行业即将进入一个全新时代：无人驾驶汽车崛起，“Uber效应”扩散，使用内燃机的汽车走向衰落。

在20世纪的大部分时间里，汽车都代表了现代技术的前沿，包括速度、创新、性感、个性以及逃避等。许多国家建立了公路基础设施，并以连接的名义在农村开辟出更多道路。但是正如亨利·福特(Henry Ford，最初的汽车颠覆者)在1908年通过生产Model T汽车改变了行业面貌一样，我们再次处于创新的转折点上。

我们所熟悉的这个汽车行业在21世纪将无法继续生存。有些老牌公司将会选择跟随电动汽车、无人驾驶汽车和共享经济趋势，但随着今天崛起的技术引领我们进入新的领域，其他许多公司将被远远抛在后面。下面三大趋势即将彻底改变汽车行业：

1.电动汽车终结内燃机

你刚买的那辆新车很可能是你最后一辆拥有内燃机的汽车，因为电动汽车正在崛起。多年来，人们对电动汽车的普遍看法是，它们需要太多的基础设施支持，而我们过于依赖于速度和石油，这让内燃机变得无所不在。

但是电动汽车技术已经出现多年了，就像纪录片《杀死电动汽车》(Who Killed the Electric Car，2006年)所详述的那样。除了电影中概述的石油游说问题之外，大规模采用电动汽车的一个主要障碍是成本和效率问题。在足够多的人购买之前，电动汽车的生产成本仍将居高不下。许多美国人仍然选择混合动力车，因为在美国加油站比充电站更常见。

然而，世界其他地区已经看到了向电动汽车转变的趋势。日产公司(Nissan)在2017年进行的一项研究发现，在过去的40年里，英国的加油站数量下降了75%。研究预计，到2020年夏季，加油站的数量将降至7870个，而电动汽车充电站的数量将增长到7900个，增幅超过90%。

像英国和法国这样的国家已经承诺，到2040年，燃油汽车将被禁止上路。在美国，目前市场上有23款插电式电动汽车和36款混合动力汽车，几乎每家大型汽车制造商都公开宣布在未来10年内对电动汽车进行重大投资。随着电动汽车充电设施的扩张，我们肯定会看到汽车消费习惯发生改变。

对有些人来说，汽车不仅仅是一种从A点到达B点的交通工具，它还是身份地位的象征。汽车很有趣，速度超快。这就是特斯拉(Tesla)和宝马(BMW)等公司如此看重电动汽车业务的关键原因。随着目前电动引擎技术的发展，我们认为混合动力车或电动汽车应该能像豪华汽车那样好看，驾驶起来同样舒适。随着这些奢侈品在纽约和加州等地的销量上升，更多的经济款电动汽车选择也将出现在市场上。

对于那些不受特斯拉或宝马情感吸引力影响的理性买家来说，有另一个完全合理的理由让他们转向电动汽车。在汽车的生命周期中，电动汽车的总保有成本正变得与内燃机汽车相同或更低，因为它们的移动部件较少，维护成本更低。最重要的是，随着需求的减少，内燃机汽车的转售价值将开始下降，甚至可能达到消费者不得不花钱处理的地步。

作为一个额外的好处，电动汽车市场的增长可能对我们减少全球碳足迹产生重大影响。

2.汽车所有权的“Uber效应”

叫车服务和租车服务也改变了我们与汽车的关系。叫车服务巨头Uber于2010年成立，目前业务已扩展至全球77个国家和地区的600多个城市，估计每天提供1000万次出行服务。如果使用Lyft、Zipcar或Car-to-Go这样的应用程序变得更容易、更便宜、更安全，那么个人还需要拥有汽车吗？一项2017年的研究表明，在存在叫车服务的地区，汽车拥有率正在下降。相反，在奥斯丁，对Uber和Lyft的禁令意味着41%的参与者使用个人车辆填补了空白，9%的人购买了额外的汽车。

汽车行业是2008年楼市崩盘后受打击最沉重的行业之一，整个行业的销售额直线下降，美国主要汽车制造商需要数年时间才能恢复。尽管在盲目销售方面我们已经看到了健康的增长趋势，但自从楼市崩盘发生后，人们购买汽车的人口统计数据始终没有改变。

自从2009年到2010年以来，无车家庭的数量增加了9%，汽车购买者的平均年龄增加了5岁。如果这种趋势持续下去，婴儿潮一代可能会成为最后一代全身心拥抱汽车的人，这将在未来10到20年对汽车行业产生巨大影响。公司将不得不寻找新的机会来吸引下一代的司机和车主。

为了适应这种转变，汽车行业需要寻找新的商业模式，而现有企业已经开始寻求其中的一些选择。沃尔沃(Volvo)最近为其XC40车型推出了Care by Volvo订阅模式，福特(Ford)扩大了对Ford GoBike的流动性定义，并增加了对叫车服务公司Chariot的投资，而其他汽车制造商则被迫与威胁它们生存的公司合作。

几乎每个主要的汽车制造商都有某种“移动即服务”的计划，通常是通过将我们数字生活的方方面面带入到移动体验中来赢得客户的忠诚度。这个想法是为了加强我们与汽车品牌的关系，同时超越我们乘坐特定汽车的习惯。随着这些举措在市场上启动，预计将有大量的创新实验和不太可能的合作关系出现。

3.就业和基础设施转变

今年2月份，美国加州成为首个允许没有人类安全驾驶员监督的无人驾驶汽车进行公路测试的州，这意味着像Uber和Waymo这样的公司正在加速将无人驾驶汽车推向市场。这些车辆将如何影响我们的生活仍然是个悬而未决的问题。研究人员已经探讨了这些汽车对城市、基础设施、商业模式和就业的潜在影响，但我们更感兴趣的是它们将如何改变我们的日常生活。

尽管递送和叫车服务似乎是无人驾驶汽车车队最明显的应用，但汽车所有权提供了另一个机会。或许，人们仍会购买无人驾驶汽车，以便在上下班通勤期间最大化自己的工作时间。或者，父母会买一辆无人驾驶汽车来帮你跑跑腿和接送孩子，或者在路上花更多的时间和孩子们待在一起。

除了这些优势，无人驾驶汽车可能成为独立的生活部门，尤其是对老年人和残疾人来说，它可能是一个真正的福音。从食品递送到电子商务的互联网服务已经对那些不能开车或在没有帮助的情况下难以走动的人产生了深远的影响。想象一下，如果你的当地超市、购物中心、健康诊所、餐馆或教堂可以派无人驾驶车辆去接你，然后在无需援助或服务人员帮助的情况下再把你送回家，结果会如何？

对于那些愿意跟随行业的快节奏技术进步而发展的人来说，会有很多机会。有些变化将带来好处，比如增加可访问性，减少拥堵的通勤，以及缓解某些环境挑战。通过采用以人为本的设计，我们甚至可以将汽车行业推向一个新的梦想水平，一个对所有人来说都是无害环境的梦想。过渡时期允许新公司进入市场，从而重新洗牌价值链。这是彻底重新设计的时刻，不仅仅是针对汽车来说，整个行业也是如此。