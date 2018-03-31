自动驾驶汽车交通事故责任怎样划分？日本是这样做的

据《日经亚洲评论》报道，日本计划让车主承担自动驾驶汽车发生的交通事故责任——像普通汽车一样，减轻汽车厂商对承担自动驾驶汽车交通事故责任的担忧，可能加快自动驾驶汽车的商业化。

这一政策是日本政府未来投资委员会星期五公布的与自动驾驶汽车有关的方针的一部分。这一方针最早将于2019年提交日本国会讨论。

日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）在一次会议上表示，“通过采取制定法律框架的具体措施，我希望日本能在制定国际准则方面处于领先地位。”

这一方针旨在在自动驾驶汽车大规模普及——时间可能为2020年代上半部分——前制定监管和法律指导。它包含第三级自动驾驶技术——在一定条件下汽车能在司机监管下自动行驶。面向第四或五级自动驾驶技术，或完全无人驾驶汽车的讨论将在之后进行。

与普通汽车一样，车主将对汽车处于自动驾驶模式时的交通事故担责，可以由政府强制购买的汽车险理赔。只有在车辆存在缺陷的情况下汽车厂商才需要担责。保险公司将开发针对自动驾驶汽车的新险种。

为了有助于查清事故责任，自动驾驶汽车将要求安装相关设备，能记录位置，以及自动驾驶系统运行状态等信息。

只要车主采取了恰当的安全措施——例如更新汽车各种系统，汽车遭到黑客攻击造成的损失，将按照汽车被盗窃的情况处理。

▲图：日本拟规定自动驾驶汽车交通事故由车主担责

还有诸多问题——例如交通事故的刑事责任——是日本政府的方针所没有解决的。日本道路交通法规，可能与自动驾驶问题存在不“兼容”，因为它们是基于《日内瓦道路交通公约》的，假定道路交通离不开人的参与。这一公约修改的可能性不大，承担刑事责任的可能性对汽车厂商影响相当大。

判断无人驾驶的运行环境——例如速度限制、时间和天气，也是至关重要的。政府还必须制定控制系统和防御黑客攻击的标准，它计划今年夏季制定自动驾驶汽车安全方针。

本月早些时候，一名亚利桑那州女性在公路上被一辆Uber自动驾驶测试车撞上身亡。这一事件引发了有关自动驾驶汽车交通事故责任的争论。