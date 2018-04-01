不“炸街”依然潮酷，中国门罗Munro 2.0机车首次亮相曼谷

在广袤且人口密集的东南亚地区，摩托车一直是当地人重要的代步工具，更准确地说，是生产力工具。

在泰国，你几乎无时无刻都能看见气势雄壮的摩托大军在等红灯的情景，在浩瀚的车流面前，摩托车凭借其灵活性往往一马当先。有着「堵城」之名的曼谷，早晚高峰汽车举步维艰之时，也只有摩托车能够从容地穿梭于车流夹缝之间。

有数据显示，整个东南亚市场作为东南亚第三大市场，2016年泰国的摩托车消费量大约170万部，Honda占有高达约79%的市场份额，Yamaha占大约18%，Suzuki、Kawasaki则分别各占大约1%的市场。

和中国大举「禁摩」不同，摩托车在泰国拥有和汽车一样的路权，一旦道路畅通，泰国骑手便会以最快的速度疾驰而过以保证道路的最大通行效率，所以在曼谷街头，摩托车「炸街」的现象比比皆是。虽然很多泰国人都已经习以为常，但嘶哑轰鸣的排气声着实让我们这些外来游客心头躁动。

在近日的曼谷车展上，一家来自中国的摩托车企业引起了董车会的注意，与车展上品种繁多的传统摩托厂商不同，这是一家专注新能源两轮电动车品牌，虽然来自中国，但是用一位新西兰人的名字命名「门罗Munro」。

补充一点小知识，当年一位名叫伯特·门罗的新西兰摩托车赛车手曾经9次刷新地面世界纪录。1967年8月26日门罗在在巴纳维亚创下了1000CC的世界纪录，至今无人打破。2006年，门罗入选了名人堂的AMA摩托车厅。《世界上最快的印第安摩托》就是根据门罗的真实故事拍摄的，这是一位一身热爱骑行的人。

门罗电动车之所以叫门罗便是在向这位摩托车界的传奇致敬。

伯特·门罗曾说；“努力奋斗、精神贯注，人生才有价值。五分钟的快速骑行已经比其他人一辈子所活的更加精彩。”

2014年，创始人黄柏杨成立门罗电动车公司，开始独立研发设计m50摩托车并历时5个月完成一款49cc摩托车。机车外观以复古为设计基调，采用跨骑式的骑乘方式，能源形式则是传统的燃油，手工车一经推出便受到机车爱好者的关注。

2015年10月，门罗拿到了300万元天使轮融资。2016年，在辽宁新亚和北京万鼎两大资本进入之后，黄柏杨主要专注于门罗电动车的设计工作。

在汽车电气化浪潮的影响下，经过近四年的摸索，门罗把2.0版本的能源形势瞄向了新能源。纵观国内乃至整个世界，做跨骑式电动机车的企业凤毛菱角。不可否认的是，新能源两轮电动车拥有着污染小、使用成本低、噪音低、易维护等诸多优势，门罗认为这个市场具有巨大的潜在空间。

在本次曼谷车展展出的Munro 2.0机车依然采用经典的印第安摩托设计，坚持复古。

「珠圆玉润」的精致外观下却是颗动感硬朗的心

Munro 2.0的车身并不庞大，各种身材的驾驶者都能够轻松跨骑，与那些线条张扬的「硬派」机车相比，新车显得格外的「珠圆玉润」，优雅的细节彰显出一股精致感，是一种截然不同的审美取向。

精致的外观底下是高强度铝合金制作而成的车身主体，可以说是既轻便强度又高。全车整备质量仅42kg，董车会的各位董事可以脑补一下，这也就一个火辣身材妹子的体重，想必诸位壮汉都是能够举得动的。

Munro 2.0的前避震非常有趣，采用了四连杆前叉结构，而中置的避震器也能够很好地降低路面反馈的震动，粗壮的弹簧给人安全感。新车中部的「水滴形的油箱」和「V型发动机」非常有印第安摩托的复古范儿且暗藏玄机。

Munro 2.0目前采用的是单座布局，也就意味着这车是不能携带乘客的，这是一台「偏爱」驾驶者之车。新车座椅采用耐磨的翻毛皮包裹，里面是发泡材料，董车会试驾了一圈，整体舒适性比较不错。

为了满足消费者不同的坐姿喜好，Munro 2.0有三种不同高度的把手：低把、中把、高把。不过需要注意的是，这些出厂就已设定，车主买回家是不能自定义调整的，所以购买前一定要考虑好什么高度是适合自己的。低矮的骑跨坐姿配合骚气复古的机车外观，一台「非机动车」也足以让你成为夜场，噢不对，马路上最亮的星。

跟汽车一样，通过遥控钥匙你可以解锁车辆，轻摁把手上的电源开关完成通电，Munro 2.0共有两个档位，在400w电机的驱动下，普通挡位速度为20 km/h，一键打开S挡，最高车速即可解锁至45km/h，标配的前后液压刹车系统能够保证在20km/h的速度下在城市综合路况下实现1.5m内的刹车距离。

驾驶者轻拧把手即可前进，上手非常简单，原则上你会骑自行车就会骑这台电动机车，再者国家对于电动机车也没有法律法规要求对应的「驾驶证」。

灯才是科技之本，灯、灯、灯、灯、灯

俗话说，车豪不豪，看灯就知道。奥迪作为车界的灯厂鼻祖在电动机车界衣钵也得以传承。

Munro 2.0全车采用LED光源，全系标配日间行车灯及远近车灯，座椅后方是尾灯，而车前车后都配有转向灯。

LED灯珠既保证了足够的照度，还起到了省电的效果，毕竟这是一台电动车，有限的电量储备不能过多的消耗在车灯上，但是在保证行车安全的前提下。

智能当然不止于灯，汽车需要互联，电车机车自然也不例外。用户可以通过手机蓝牙连接APP绑定，对车辆远程操控、实时定位。车辆在行驶中的数据可以通过手机反馈给驾驶者并且完成大数据的收集。车辆在锁停下一旦受到威胁，比如碰撞或者偷窃，Munro 2.0会远程通过GPS给手机APP报警提醒，用户可以远程进行遥控解锁或设防。

随着产品的迭代，门罗还计划内置行车记录仪、座椅加热、无线充电，这些智能配置在汽车中还未完全普及。

续航是王道，这样的里程表现你怎么看前文我们提到的「水滴形的油箱」和「V型发动机」显然对于一台电动机车是没有必要的，但这些却是印第安摩托必不可少的元素。门罗的工程师通过巧妙的设计将电池和GPS以及电子电路控制系统藏在其中，准确地说，「水滴形的油箱」里装着整台车的大脑，而「V型发动机」被掏空做成了一个电池仓。

Munro 2.0采用了有趣的换电模式，电池类似是一个球体，有独立的把手方便抓取，一块电池的重量非常轻盈约3kg。在现场，门罗工作人员向我们演示了整个换电的流程，从解锁到放置完毕整个过程仅需十秒，几乎男女老幼都可以轻松完成。

仔细观察你会发现，电池上有一个USB接口，有必要时，它就是一个移动充电宝。电池内部单节电芯的容量就达到了3200mAh，可实现50km的续航，充满需六个小时，你可以随手提走去办公室去家里去任何地方充电，当然你也可以不取出放在车身上充电。

通过电池上的指示灯你可以一键显示电量，或者通过车头中置的屏幕查看，一块电池便会亮一个条，一条被分为若干个小格，满格则表示电池满电。

新车标配一块电池，你可以通过选装的模式再购买一块，实现100km的续航，这样的续航表现基本可以满足城市白领的上下班代步需求。

等等，你觉得续航还不够？

显示屏上的四个电池条或许就已经埋下了伏笔，土豪的你没准可以再选装两块电池。董车会打探到未来的版本将有望支持四块电池，理论续航达到200km。200km什么概念？正是市面上那些「EV200」电动汽车们还未突破的续航瓶颈。

说到这或许你想问这车究竟多少钱？国内版售价12399元，高品质也就意味着高价格，眼前的Munro 2.0显然还不是平民的玩具。但别着急，门罗透露，2018年起，门罗将涉足高、中、低端，四轮、三轮、两轮电动车，便宜又有逼格的电动机车或许在不久的将来会出现在大众的视线之中。

门罗犹如今日之新造车势力，成为出行工具大举新能源化的又一个缩影，两者不过是四轮变两轮产品形式上的转换。摩托市场繁荣的东南亚成为了「门罗们」试图抢占的高地，今天的门罗已经准备在东南亚建厂了。