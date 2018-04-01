Waymo将推无人驾驶打车服务：有事故，但比人开车安全

如果Waymo的时间线是正确的，自动驾驶汽车将在2020年前改变城市生活。

周二，Waymo公司宣布，他们将从捷豹公司购买2万辆电动自动驾驶汽车，用于该公司即将推出的打车服务。

Waymo是Alphabet旗下的子公司、也是谷歌的姊妹公司，它在纽约举行了一场新闻发布会，进行了这款新车型的揭幕仪式，大部分的新闻报道都与这款豪华SUV车型的外观和体验感有关。

2020年并不是一个遥远的数字

随着今年早些时候Waymo从克莱斯勒订购了超过2万辆这样的汽车和数千辆小型货车，Waymo有能力每天提供大规模的打车服务。他们估计，仅从捷豹购买的车辆就能在2020年实现每天出行一百万次。

每辆车每天真的都有那么多的行程吗？每天有多少车会空置？你可以怀疑他们的计算结果或者他们的整体使用率，但是如果Waymo在两年内达到这个数字的50%，那么美国将进入一个全新的机器人技术和技术阶段。

自2009年Alphabet启动这一项目以来，该公司的自动驾驶汽车已经行驶了500万英里。最初的100万英里行驶数花了Alphabet公司大约6年时间，接下来的100万英里花了大约一年的时间，而第三个百万英里花了不到8个月，第四个100万英里只花了6个月，而第五个100万英里只花了不到3个月。

今天，这意味着每天达到1万英里行驶数的速度。如果Waymo打破了自己的记录，他们的驾驶公里数（每小时的行驶里程）将会是2020年的3个数量级。

但这种实质的影响将会更大。目前，可能有1万或2万人乘坐过无人驾驶汽车，在任何情况下都是如此。但很少有人搭乘过没有人类司机的无人驾驶汽车。到2020年，每天会有多达一百万人乘坐这种没有人类司机的无人驾驶汽车。

2020年并不是一个遥远的数字，它甚至算不上是一个对未来的预测。通过在昨天发布这个时间线，Waymo告诉世界：要做好准备，这样的情况真的会发生。这是大规模地实现自动驾驶，不需要5年或10年或50年，而是在两年或更短的时间内便能实现。

当Waymo开始大规模裁员的时候，这将是一个分水岭，不仅对自动驾驶汽车而言，对人工智能而言也将是一个分水岭。如果突然有成千上万的机器人也上路行驶，那么人类又会作何感觉？

自动驾驶汽车是否能运行？

与此同时，Waymo需要回答的问题也在不断变化。到目前为止，记者和其他感兴趣的观察者的重点是技术方面的：自动驾驶汽车是否能运行？

还有一些从该问题衍生而出的问题：哪个传感器创造出最好的数据？这些数据如何集成到一个这个世界的模型中？什么样的算法最适合选择路线？什么样的测试能产生最有用的新数据？什么模拟软件能最快地加速现实世界的学习？失败的模式是什么？

这些问题是Uber无人驾驶汽车被亚利桑那州拒之门外后所引发的问题，这一问题已经引起了新的关注。无人驾驶汽车不该错过在路上行走的任何行人。不管Uber的自动驾驶系统在那天测试的是什么版本，Uber对“它能起作用吗？“这个问题显然给出了否定的答案。

但对Waymo的项目来说，这一系列的问题转移了人们的注意力。Waymo并没有在购车上花费十亿美元，因为他们不确定自己的技术是否有效。但向一百万人推出打车服务还是够格的。Waymo的汽车肯定也会发生事故，也会造成致人死亡的意外。但Waymo的项目表明，他们认为自己的汽车比人类司机安全得多。

多年来，人们一直在问Facebook关于他们的技术和业务的问题。Facebook能扩大规模吗？他们能盈利吗？但是当答案是，是的，Facebook可以扩大规模，还有75%的毛利，下一组问题便没有得到应有的关注了。例如，通过Facebook对世界政治体系的重构对于民主国家的意义是什么？Facebook与政治候选人和政府之间的关系应该是什么？

并不是学者和记者们没有提出问题，但绝大多数人对这项技术的反应是消费者（或购买股票），而不是作为公民。

在Waymo最近的声明中，现在是时候思考这些更大的问题了。它们更大更困难，因为它们不能用技术证明来回答。它们涉及权力——Alphabet的力量，劳动力的力量，地方政府控制其管辖范围的权力。

无人驾驶打车服务的商业模式和未来城市之变

让我们假设Waymo是一家非常成功的公司，他们从打车应用公司和传统出租车公司的司机手中抢占了拼车市场。这样一来，他们就能将数千个城市的出租车运输业务统一纳入到一家科技公司的手中。

这与成千上万的报纸从分类广告赚钱，结果却是几家科技公司拿走所有收入不太一样。现在从其他人手中买东西当然更容易一些，但本地新闻行业的商业环境令人绝望。

或者假设加州的伯克利宣称自己是一个“零无人驾驶车区域“。Waymo公司必须遵守这一规定？还是像Uber一样，先运营再与政府进行交涉？或者我们说，Waymo的汽车比人类司机安全得多，数量级也更佳。在这一点上，政府可能会用什么机制让人们不要再自己开车呢？

或者从我的同事伊恩·博格斯特的观点来看，为了搭乘便车，你得接受你的旅行数据用于有针对性的广告投放这是有必要的的。他写到：“不难想象，跨城交通可能很快就会需要人们接受不容谈判的服务条款，由此允许你的机器人汽车供应商收集并售卖有关你的目的地、出行伴侣、出行时间和出行目的信息。”

或者考虑一下博格斯特的设想，在这种情况下，自动驾驶汽车公司会用私人资金来支持公路的维护，但代价是失去公共道路的通行权。他写到：“如果有机会，自动驾驶汽车服务很可能愿意在重新建设城市基础设施方面投入大量资金，这将使他们在服务于当地人口方面具有经济优势。特别是如果这意味着对当地交通的垄断。结果可能完全改变城市生活。”

自动驾驶汽车是一项技术，它可能会摧毁20世纪的美国城市，因为人类驱动的汽车摧毁了19世纪的城市。20世纪，我们的情况不完美，我们最终将城市变得杂乱无章、荒废、孤立。通勤时间还在继续增加，而热闹的街道生活是一种通常只为富人保留的奢侈品。现在机会来了，我们可以重新思考车轮式交通和城市生活的作用，而Waymo给了我们时间线。