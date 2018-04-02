汽车自动驾驶技术未来会是这样的

正如现在的手机除了打电话之外还能做很多其他事情，汽车可以做到的也远不止是行驶和停车。近年来，自动驾驶汽车行业一直在与主要科技公司合作，共同推出最先进、最安全、最舒适的汽车。汽车正在演变为拥有先进紧急制动能力、自动驾驶测绘技术、更好的燃油效率而且能作为交通工具的大型智能设备。

自动驾驶汽车提高了司机和周围车辆的安全性，它们能够从A点行驶到B点，在整个过程中都没有什么麻烦，还能在行驶途中给乘客提供娱乐服务。在未来几年里，汽车行业有望进一步发展，使我们更加靠近互联的、数字化的环境。手机软件Blinker就是这样一项技术进步，它将控制权交还给消费者，让他们可以在智能手机上购买、销售和投资汽车。

以下是在不久的将来，你可以期待的四种最具突破性的技术。

（1）更低的油耗

特斯拉是燃油效率运动的先锋，它推出了一系列电动和混合动力汽车，只需充电一次就能行驶数百英里。2016年，电动汽车的全球销量超过200万辆，而且随着越来越多的汽车制造商将电动汽车技术推向市场，预计这一数字在不久的将来还会继续上升。大众汽车和通用汽车等公司最近都推出了电动汽车，而沃尔沃表示，它们生产的所有发动机将在2019年之前配备电动马达。

电动汽车也变得越来越便宜，现代、起亚和丰田等公司都推出了3万美元的混合动力汽车，这表明在全球范围内，对燃油效率的投资可能很快就会被广泛采用。在美国，预计到2030年，所有售出汽车的20%至25%将是电动汽车，而在中国这一数字预计将达到35%。

（2）汽车状况预测技术

人工智能（AI）和机器学习（ML）对汽车工业的未来有着重要的影响，因为预测能力在汽车中变得越来越普遍，它能够个性化驾驶体验。越来越多的制造商正在应用利用数据的算法，自动完成车辆的设置过程，包括汽车的信息娱乐系统和应用程序偏好等等。汽车正在成为物联网设备，可以连接智能手机，接收语音指令，改变用户界面。

预测技术也可以应用于汽车内的传感器，它可以告诉车主汽车是否需要修理。根据汽车的行驶里程和行驶状况，这项技术将能够估计汽车性能，实时预约修理，并告知用户汽车的任何安全隐患。

（3）自动驾驶技术

自动驾驶技术已经取得了很大的进步，但尽管一些公司已经在开放的道路上测试了他们的自动驾驶功能，我们离广泛采用这些汽车还有很长的路要走。许多汽车已经具备了半自动驾驶的能力。这些包括自动制动传感器、高速公路车道传感器、监控盲点的测绘技术、汽车后置摄像头、自适应巡航控制和自动泊车功能。

谷歌最近公布了自动驾驶项目Waymo，同时洛克汽车公司也发布了一款全自动驾驶汽车。福特公司希望在2021年之前让无人驾驶汽车上路。

（4）“汽车即服务”（CaaS）

“汽车即服务”（CaaS）指的是一项即将到来的汽车租赁服务，允许城市里的司机参与共享汽车服务。智能设备用户可以通过一款应用程序租赁一辆配备无人驾驶技术的汽车，这辆汽车可以为他们提供交通或送货服务。这项技术的伟大之处在于，不需要驾驶执照就能进入这些车辆，它们就像无人驾驶的Uber一样。

IHS Automotive预测，无人驾驶的CaaS即将在2025年之前推出。这种技术可以帮助降低移动服务的成本，同时也为人类司机提供了一个更安全的替代方案。

底线

科技行业的一些最伟大的公司已经与汽车公司联手，以改善我们的汽车运营方式。随着越来越多的公司开始设计带有电动机的汽车，电动汽车技术的兴起有助于减少碳排放，同时又不破坏银行业务。

大数据和人工智能在汽车定制中也扮演着重要角色，并通知车主他们的车辆何时需要维修。此外，自动驾驶汽车的崛起以及CaaS作为移动服务的潜力，将极大地帮助消费者节约资源，同时也能让他们更安全。