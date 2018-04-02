特斯拉破产了？稳住，这只是马斯克的愚人节玩笑

IT之家4月2日消息 马斯克在愚人节当天发布第一条推特消息表示，一会会有重大消息宣布。马斯克旗下有众多公司，包括特斯拉、SpaceX等，这一消息引起了外界的兴趣。然而，马斯克并未继续陈述某一领域有重大技术进展，反而发布推文表示，2018年4月1日--尽管尽自己所能筹集资金，但仍然要很遗憾的宣布，特斯拉目前已完全破产。

他还发布了一张在自己的脖子上挂了一个写着“破产”的硬纸板的照片。

当然，这只是一个愚人节玩笑。然而，马斯克之前开过的某些玩笑确实变成了现实。2016年，他就曾经在Twitter表示，目前美国交通状况实在太糟糕了，要创办一个通过挖隧道解决交通拥堵问题的公司。后来，众所周知，The Boring Company成立了。

今年马斯克的愚人节玩笑更像是对之前投资机构唱衰特斯拉的回应。花旗集团一名分析师上周二发表报告称，特斯拉在把汽车买主“转换”为Model 3方面面临困难。投资公司Robert W. Baird & Co.星期一表示，特斯拉可能无法完成到本季度底Model 3周产量达到2500辆的目标。

同时，穆迪投资者服务把特斯拉信用评级下调至B3——比垃圾评级高6个等级，并表示对特斯拉前景展望为负面。穆迪下调特斯拉评级的两大原因是：Model 3产量太低和流动性压力。