内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >智能汽车>车联网

特斯拉破产了？稳住，这只是马斯克的愚人节玩笑

2018-4-2 11:09:53来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家4月2日消息 马斯克在愚人节当天发布第一条推特消息表示，一会会有重大消息宣布。马斯克旗下有众多公司，包括特斯拉、SpaceX等，这一消息引起了外界的兴趣。然而，马斯克并未继续陈述某一领域有重大技术进展，反而发布推文表示，2018年4月1日--尽管尽自己所能筹集资金，但仍然要很遗憾的宣布，特斯拉目前已完全破产。

他还发布了一张在自己的脖子上挂了一个写着“破产”的硬纸板的照片。

当然，这只是一个愚人节玩笑。然而，马斯克之前开过的某些玩笑确实变成了现实。2016年，他就曾经在Twitter表示，目前美国交通状况实在太糟糕了，要创办一个通过挖隧道解决交通拥堵问题的公司。后来，众所周知，The Boring Company成立了。

今年马斯克的愚人节玩笑更像是对之前投资机构唱衰特斯拉的回应。花旗集团一名分析师上周二发表报告称，特斯拉在把汽车买主“转换”为Model 3方面面临困难。投资公司Robert W. Baird & Co.星期一表示，特斯拉可能无法完成到本季度底Model 3周产量达到2500辆的目标。

同时，穆迪投资者服务把特斯拉信用评级下调至B3——比垃圾评级高6个等级，并表示对特斯拉前景展望为负面。穆迪下调特斯拉评级的两大原因是：Model 3产量太低和流动性压力。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉马斯克

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10