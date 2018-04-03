无人驾驶将大量消灭停车场，城市将有更多空间

4月3日消息，国外媒体Motherboard发布文章称，停车场将不再只是为汽车而设。得益于汽车共享服务的流行和无人驾驶汽车的即将到来，全球各地的城市纷纷在重新塑造它们的停车场。有的停车场被改造成住房或者农场，有的则前瞻性地改造成过渡性的空间：将来可以轻易地进行改造，如变成像健身房和剧院这样的休闲设施。

以下是文章主要内容：

要找到柏林最好的休闲景点之一，请在NeukollnArcaden购物中心搭乘电梯到五楼的停车场。然后，走上扶梯到停车场的顶层，就是你的目的地了——一个兼具夜总会和城市花园风格的地方，在里面时尚的年轻人在喝着黑客汽水Club Mate（注：含马黛的苏打饮料），并在太阳落山时翩翩起舞。

在经过改造的停车场露营，不仅仅是德国的时髦人和热望的背包客的专利。由于汽车共享服务的普及以及自动驾驶汽车的即将到来，世界各地的城市纷纷在重新塑造它们即将变得不合时宜的停车场。经过一个世纪优先考虑汽车舒适性的城市规划以后，以前以汽车为中心的城市区域正在进行重新设计，转而迎合人们的娱乐。

就在上个月，旧金山提出了一项计划：将其莫斯克尼会议中心有732个位的停车场重新开发为经济适用住房和酒店客房。在2015年，位于伊利诺伊州埃文斯顿的西北大学将其占地1.1万平方英尺的北校区停车库改造成为一个名为“The Garage”的学生创业孵化器。然后还有Square Roots，由金博尔·马斯克（是的，伊隆·马斯克的兄弟）在布鲁克林的一个停车场联合创立的一个城市农业加速器，它安置了10个集装箱花园，现在每周可以产出高达500磅的新鲜农产品。

像这样的创新主意，可以说给我们愈发拥挤的城市带来了希望。汽车是用来开的，但它们平均有95%的时间处于非驾驶状态。大型停车场、多层停车场和路边停车成为北美城市的标志，剥夺了我们城市中心宝贵的开发空间。据估计，洛杉矶有13%的土地用于停车，而休斯顿每个居民的停车位数量更是达到惊人的30个。

停车场什么时候能拆？

随着人们持续涌入城市中心，许多城市的租房价格如火箭般飙升，房地产开发商、城市规划者和决策者正越来越多地将自动驾驶汽车视为缓解空间紧张的救星。共享的自动驾驶车辆很少需要在白天停车——你买完周末的食品杂货，刚送你回到家的无人驾驶汽车马上就去接你隔壁的老年人到医院看眼科。当这些汽车的需求在清晨时段减少时，它们可以前往空间更加充足、土地更加便宜的城郊地区。经合组织（OECD）在2015年的一份报告中估计，一个提供共享服务的无人驾驶汽车队可让我们的城市中心车辆减少90%。那样的话，我们可能终将迎来大把的空间，可以拆掉停车场了。

得益于上个月通过的法规，无人驾驶汽车最早将会在2018年4月以共享出租车的形式出现在加州街道。但是，尽管不少人都给出大胆的预测——比如智库RethinkX预测到2030年我们将有95%的驾驶在自动驾驶汽车中完成——但该技术要足够广泛普及，达到市场饱和状态，可能会是一个渐进的过程。最近Uber自动驾驶汽车造成行人死亡的事件，也给伊隆·马斯克（Elon Musk）有关延迟采用该技术意味着我们实际上“在杀人”的论调泼了一盆冷水。

另外，我们还没有关于那些无人驾驶汽车安全性的明确数据。而且，还需要考虑各种复杂的相关政策。城市规章制度和建筑规范需要一定的时间来赶上该新技术的步伐，就连像温哥华这样对行人友好的城市也对出台规定要求每栋联排别墅至少需要两个停车位（加上访客停车位）。即使我们所有人明天就采用自动驾驶出行选项，停车场大部分被拆除也可能还需要十年的时间。

过渡性空间

考虑到这些障碍，具有超前思维的设计师和建筑师正在选择打造过渡性的空间——这些设施现在可以容纳汽车，未来随着停车需求最终减少，也能够轻松地进行改造。设计公司Gensler以打造可改造的商业空间而闻名，其手笔包括辛辛那提市中心新建的84.51°中心，其三层停车场设计可根据需要轻松切换成办公室。而在洛杉矶，AvalonBay Communities公司也已经规划了一个有475个单元的公寓大楼和零售广场，其首层可以通过整修，来适应来自载客用自动驾驶汽车的稳定流量。该综合大楼的两层地下停车场也将采用较高的天花板和不倾斜的地面，从而使得它们能够改造成为诸如健身房和剧院的休闲设施。“这个机会不仅仅是为了创造适合无人驾驶汽车的新地方，”Gensler写道，“还为了将我们现有的城镇重新塑造成设施齐备且富有活力的地方，让我们所有人都喜欢。”

生活方式彻底改变

自动驾驶汽车的普及，无论是在2022年还是在2052年，都将不仅仅颠覆我们城市的规划规范——它们也将彻底改变我们的生活方式。据波士顿咨询公司估计，无人驾驶共享汽车每年将为美国人共计节省300亿个小时。随着时间不必再浪费在驾驶、等红绿灯或者寻找停车位上，我们可以利用多出来的通勤时间来工作，与家人共度时光，又或者只是好好感受下美好的城市环境。

这听上去或许像是一个乌托邦式的愿景，但住在温哥华的城市规划师兼顾问安东尼奥·洛罗（Antonio Loro）看来，如果我们简单地复制我们现有的驾驶文化，那么它很容易会转变成反乌托邦。他与城市政府机关合作针对无人驾驶汽车进行城市规划。洛罗强调称，我们需要非常清楚要投资于何种形式的共享自动驾驶车辆，以及要围绕何种形式的共享自动驾驶车辆进行设计。“有些人心目中的出租车主要是为单个乘客服务，而另一些人则在考虑共享出租车，这些出租车可以一次运送少量的乘客。”洛罗说，“很少有人在思考一种可以同时运送大量乘客的共享车辆。我喜欢称它为'公共汽车'。”

自动驾驶汽车的前景十分诱人，但如果我们的目标是创造充满活力的城市，我们不能想当然地认为给富裕的人带来像自动驾驶汽车这样的私人AI司机，就会刺激我们的城市基础设施进行以人为本的大规模改造——在此期间，也许我们并不需要自动驾驶汽车。“其实已经有私人汽车持有的替代方案，例如使用公共交通，步行，骑自行车，”洛罗指出，“越多的人选择共享型交通工具，城市就会出现越多让人们感到兴奋的好处——比如交通更加顺畅，更少的空间被道路和停车场占用……我们不必等到自动驾驶出租车或者共享出租车出现，才优先考虑城市空间。”