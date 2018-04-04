官方数据：特斯拉逃出产能地狱，破产理由被逐一打脸

昨晚上伊隆·马斯克的邮件只是序曲，刚刚公布的特斯拉官方Q1产能和交付数据奏响乐章。

作为董车会首席征婚官，我早已习惯了聊着聊着就得不到姑娘回复的情况，但像昨晚那样，一个来自特斯拉的姑娘也不回复我问询的消息的状况，对我来说还是破天荒。

其实也很容易理解，马斯克这样自由飞翔的心灵，估计连内部人士都不太清楚自己老板刚刚放出来数据的细节和来源，虽然我们没能从一次次教训中学到知识，但我们好歹可以从一次次教训中学会沉默。

不过，特斯拉没有让自己的员工尴尬太久，一天之后就向媒体公开了2018年第一季度的全部生产指标。

这是第一次在最近的官方文件中，没有提到“产能地狱”的烦恼。

增长，增长，别再说我产不出来了2018年1季度，特斯拉生产了总共34494辆车，其中包括24728辆Model S和Model X，以及9766辆Model 3，这是特斯拉有史以来产能最高的一个季度，相对2017年Q4足足提升了40%。

差一点点就产能破万的Model 3，也实实在在地取得了产能的飞速进步，比上一季度增长了足足四倍（画外音，那是因为你上一季度产能太少好吧），这一数据是进入现代以来，所有汽车品牌中最快的增长速度。

如果这个增速能够保持下去的话，它甚至会超过福特F以及名垂千古的T型车。

针对我们昨天提出的关于Model 3产能是如何提升的疑惑，特斯拉也做了解释，表示已经突破了多个供应链的瓶颈，包括暂停了几次工厂来升级设备。

特斯拉重申了昨天那个骄傲的记录，在刚刚过去的7天中，特斯拉总共生产了2020辆Model 3，而在未来7天中，特斯拉将分别生产2000台Model 3和Model S+X，Model 3的产能将逐步超过S+X的组合，周产能2000这一纪录S/X用了5年来创造，而Model 3只用9个月就打破了它。

产量增加，消费者到手的车肯定也多了不少。

2018年Q1，特斯拉一共交付了29980辆车，其中11730辆是Model S，Model X也交付了10070辆，Model 3也不甘人后的刷数据到了8180辆。作为现在大家可以解近渴的S/X来说，订单需求非常强劲，同期相比也是历史最佳的一个季度。

此外，还有很多车辆仍在配送途中，这当中包括4060台S/X，这一数据相对2017年Q4增长了68%，同时在路上的还有2040台Model 3，这些车都会在已经到来的Q2初期就变成客户的通勤工具。

很遗憾，本人依然没能为这个数字做出贡献，我很惭愧。

展望未来不仅是诗和远方，还有打脸一下破产分析数据告诉你们了，那些说我要破产的，麻烦您到前面来一下。

特斯拉话里有话的说了下面这些话：

鉴于目前产能提升的幅度和已经采取的进一步提升产能的措施，特斯拉预计Q2的Model 3产能依然会迅速攀升，在整个Q2特斯拉继续以将Model 3的产能提升到每周5000台为目标，以便为Q3的产能提升打下基础（上述句式可以保存并继续复制下去）。

长此发展下去，特斯拉将获得长期理想的高产能、较高的毛利率和强劲的现金流，因此，特斯拉在今年不再需要额外的股权或债务融资。

另外，特斯拉专门强调了Model 3产能的另外两个要点：

其一，Model 3的生产质量在特斯拉产品线中达到了最高水平，这也反映在了拿到车的客户对于Model 3的喜悦和满意当中。目前的全部车主对于Model 3的满意度高达93%，这同样是特斯拉历史上的最好成绩。

其二，Model 3的订单总数依然保持稳定，虽然有些人取消了他们的订单，但原因主要是因为生产上和交付上的延迟，部分人取消订单的原因是他们希望选择其他配置的车型，比如等待后续的全轮驱动车型，或者是希望等待较小电池组的便宜车型，但他们对Model 3的认可度是非常高的。

最后，特斯拉感谢了客户、供应商和投资者对于特斯拉的耐心和信心。

以及，他们把那些宣布特斯拉要破产的媒体记在了小本本上。