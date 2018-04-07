连续发生自动驾驶车祸，车内监控驾驶员难逃干系

自动驾驶汽车(AVs)将会使道路行驶变得更安全，因为它会让不可靠的人类驾驶员离开这个职业，这是21世纪的开创性发明，但是在自动驾驶汽车性能达到足够安全之前，我们仍然需要依靠易犯错的人类驾驶员来测试自动驾驶汽车。

在研究过程中，我们分析了所有最危险的情况：其中最应该关注的是开车时驾驶员感到无聊，注意力不集中。

当第一次由自动驾驶汽车引起的行人死亡事件发生之后，我们就意识到这是个多么严重的问题。上个月，优步的一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州撞死了一名行人。在视频录像中，这辆自动驾驶汽车显然没有在撞到受害者Elaine Herzberg之前放慢速度，专家说指出Uber可能存在技术方面的问题。

然而，并不是所有人都在指责这项新技术。在车祸发生的时候，优步的自动驾驶汽车上有一个司机，名字叫做Rafael Vasquez，他坐在在方向盘后面，自动驾驶专家和受害者的家人都指责Vasquez没有及时阻止事故的发生。

杜克大学机械工程与材料科学教授Missy Cummings告诉《华尔街日报》:“这些司机大部分时间都是放松状态，这表现出他们的自满，而且他们没有对自动驾驶汽车保持严格的监督。”

“这简直太荒谬了，”受害者的继女Tina Marie Herzberg White告诉《卫报》。“我不敢相信那辆车里的司机没看见她。”但是难道是人们对自动驾驶汽车驾驶员的期望太高了吗?或者是对制造商的期望太低了?

一位前优步测试司机向《华尔街日报》指出了他们这一立场的压力:“电脑容易犯错，所以完美只是存在于想象中。这和你们对电脑的看法正好相反。“制造商希望自动驾驶汽车驾驶员能在道路上一直保持专注的监控，并在车辆即将发生事故或违反交通法规时进行干预。但是，如果人类过早介入，自动驾驶系统的能力就不会真正得到考验，这会导致工程师的不满。而过晚干预或者不干预的话，则会让人的生命处于危险之中。

整个事件给大众增加了紧张气氛：那么公众对自动驾驶汽车有什么样的反应呢？

自动驾驶汽车驾驶员告诉“华尔街日报”，行人会故意跳到他们的车前，看看他们是否会停下来。一些驾驶员甚至会让人对车进行撞击。驾驶员的工作可能压力比较大，但是“那些被要求敲打车窗的人”是否更有压力呢？但是，如果没有压力的话，这份工作会很无聊。对于普通的司机来说，想要抑制自己白天打盹的冲动是很困难的。现在想象一下，当你无事可做的时候，你要抵制住这种想要睡觉的冲动，并且要在一英里又一英里的道路上直视前方，是多么困难。

所以自动汽车驾驶员的工作既紧张又无聊。但这项工作真的很难吗?如果你不能在连续驾驶的几个小时内保持警觉，那么你就不是一个很好的司机。

自动驾驶汽车驾驶员的收入也可以达到每小时20美元到25美元之间，远高于美国的最低工资水平。由于入行要求比较低，候选人数量应该是相当大的，对吧?那么为什么Vasquez的行车记录上有多个交通事故记录，Uber仍然用他当司机呢？显然，完美的驾驶记录并不是优步对就业者的要求。

也许在致命事件发生后，情况会有所改变。但是，它仍然不能解决我们目前陷入的两难境地。唯一的出路似乎是，自动驾驶汽车能够变得更好，更快。