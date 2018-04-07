三锅鼎立，谁该为特斯拉车祸命案买单？

这边Uber的自动驾驶刚刚闯祸，一辆特斯拉Model X车型便一头撞到隔离墩，最终导致车辆严重损毁起火，车内司机也随之命陨公路，根据特斯拉后来拿出的事故责任认定来看，车主才是主要责任方，但一名车主在驾驶同样搭载了Autopilot 2.5系统的Model S复原事故路线时，却发现这起自动驾驶事故看起来并不像特斯拉口中描述的那样简单。

特斯拉表示车主在发生碰撞前，有足足6秒的时间没有抓握方向盘，发生事故的Model X在预定的时间里向车主发出了警示，但车主选择了无视并依然将控制权完全交由汽车自行管理，所以本次事故的主要责任并不在自己这边。

不过在大家急着分锅之时，一名Model S车主亲自前往事故发生现场进行了事故还原，他同样在开启Autopilot后双手离开方向盘，开始自己的爱车还在沿着路标线行进，但在发生事故的岔路口，由于路标线并没有表示出岔道口缓冲区，这辆Model S便依旧紧贴左侧车道线行进，但这条车道线实际在岔路上已经变成了另一条车道的右侧车道线。

而与此同时最令人诧异的是，Autopilot并没有识别到正前方那块马上就要正面撞击的巨大的水泥墩，如果不是车主紧急切换到手动模式并进行刹停和变相，他就有可能要经历一次100%的事故还原了。

所以特斯拉的锅可能并不能甩个干净，毕竟在事故后的调查中已经证明车主当时开启了Autopilot功能，但它却并没能识别如此显眼的障碍物，即使地标线有错误，Autopilot也应该识别到路面的障碍物并进行避让，这几乎是自动驾驶技术的基础操作，看来特斯拉的自动驾驶不免又要迎来一波信任危机。当然车主自然也要为此担负一定的责任，毕竟如果在手动模式下，车主应该会及时发现道路变化并进行相应的避险操作，且不说特斯拉早有关于无人操控下的时间限定和超限警告，更别提这位苹果工程师曾经数次吐槽过特斯拉的自动驾驶系统，他应该早就对特斯拉和这套他并不信任的系统保持警惕。

同时道路标线设计错误的锅又有谁来认领一下呢？在毫无缓冲区和地面标示的情况下，原本一条正常的道路直接骑在了岔口脸上，对于一部分新手司机，如果没有缓冲区的提示，他们也很容易会在面对突然出现的岔路时手忙脚乱，提高了发生事故的风险，而实际上在3月初，在同一地点便出现过一次车辆撞向中央隔离护栏的事故，并且撞掉了原本在水泥隔离带前放设置的金属质缓冲带，但显然相关部门并没有及时对这里进行修缮，这也导致在本次事故中这辆Model X直接撞向了坚硬的水泥隔离带。

但无论如何，这起事故对于刚刚跟那些“破产论”资本家们硬刚了一波的特斯拉来说都有着非常大的影响，产能捉急、钱不够烧、自动驾驶信任危机，面对如此多的困境，特斯拉最终该如何走出来呢？而在经历了Uber、特斯拉连续两起命案后，吃瓜群众们对于自动驾驶技术的信任和耐心还有多少呢？