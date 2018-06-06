特斯拉中国建厂终于敲定了，就在上海。

车东西6月6日消息，据CNBC报道，在硅谷当地时间6月5日的股东大会上，刚刚由特斯拉亚太区总裁升任全球销售总裁的任宇翔宣布，特斯拉将在上海建立其第一家海外工厂。

据悉，上海工厂将被命名为“Dreadnought”（无畏舰，原为巨型战列舰统称），会同时生产特斯拉的电动汽车与其所需的动力电池。在此之前，特斯拉的动力电池是在美国内华达的Gigafactory生产，Model S/X/3三种车型则是在加州的弗莱蒙特进行装配。

任宇翔在股东大会上表示，与上海政府更多的商谈细节，将在下个月公布。此前有消息称，特斯拉的下一款车型Model Y可能在中国投产。

在此之前，特斯拉在中国建厂已经有多个版本的传言。其中还一度传出特斯拉已经和上海临港集团签订了协议。

▲传闻特斯拉与上海政府签约

特斯拉中国建厂传闻不断

关于特斯拉即将在中国建厂的消息与传闻并非一天两天。

去年6月22日，多家媒体报道称特斯拉在当天与上海市政府签署了在华建厂协议，且特斯拉至少会与一家上海本地企业建立合资公司，报道中更是还流传出上述疑似特斯拉与上海政府签约席位的照片。

10月22月，《华尔街日报》在报道表示，上海市政府将允许特斯拉在中国自贸区内独资建厂生产电动车。

10月23日，特斯拉中国回应称，正在与上海市政府探讨建设工厂的可能，到了年底，其在中国的国产计划会更加清晰。

10月26日，商务部新闻发言人高峰在商务部的例行发布会上再次证实特斯拉正在与上海市政府进行沟通。

事实上，特斯拉此前在中国建厂的一个重要“阻碍”是中国政策对于外企独资建厂的限制。

但政策变化来的也很快。今年4月17日，国家发改委给出了取消汽车行业股比限制的时间表：

2018年将取消新能源车和专用车股比限制；2020年商用车外资股比限制将取消；2022年，市场份额最大的乘用车（此处专指燃油乘用车）外资股比限制也将取消，同时取消合资企业不超过两家的限制。

很明显，特斯拉在今年就赶上了新能源车领域取消股比限制的红利。

5月14日，工商资料显示特斯拉已经在上海建立了独资公司。

特斯拉中国建厂的三大利好

众所周知，2008年起中国逐渐发展成就是全球最大且最增最快的汽车市场，救活或是成就了许多外资车企，如路虎和奥迪。而在眼下这种中国政府大力推动电动汽车发展的背景下，作为全球目前最具实力与影响力的电动汽车公司，特斯拉在中国建厂进行本地生产本地销售将会为其带来三大优势。

首先，在中国建厂能够让特斯拉旗下车型在国内售价进一步下降。

2014年特斯拉在国内上市时，其Model S 85车型在中国的售价为73.4万元（当时约合12.13万美元），而同款车型在美国的售价则为8.1万美金，贵出了4万多美金。

对于此，特斯拉官方当时给出了详细的定价模型。即12.13万美元=81070美元（美国售价）+3600美元（运输与装修费用）+19000美元（关税和其他税）+17700美元（增值税）。按此计算，相关的税费占据了特斯拉车型售价的30.2%。

而到了现在，即使是目前进口关税降低至15%，Model S 75D已经降价5万的情况下，在国内生产仍然有超过10%的综合税费减负，以及超过3000美元的运输费降低。结合在华生产成本的降低，国产Model S 75D有望将其售价压进60万的区间。毫无疑问，价格的降低能够增强特斯拉的竞争力，并进一步增加销量。

▲关税降低后特斯拉车型降价表

其次，在中国建厂能够弥补特斯拉产能的不足。

特斯拉在2017年共计交付了103181辆汽车，其中Model 3总计为1764台，剩余均为Model S和Model X车型。

与此同时，由于Model 3车型售价较低，特斯拉声称已经收到了接近50万个订单。

但是特斯拉目前仅在加州佛利蒙有一家工厂，即使采用了最先进的工业机器人，其工厂一年的产业也就在10万台左右。很明显，其现有工厂已经无法满足特斯拉的销量。

最后，在中国建厂能够帮助特斯拉降低成本提升利润。

众所周知，中国已经是全球的制造基地，拥有大批工厂与配套零部件生产企业（特别是电子产品），像是合资品牌的国产车型，有绝大部分零件都是在中国采购生产的。

再加上中国的劳动力价格也要比美国低，特斯拉在中国本土采购零部件、本地生产并且本地销售，可以帮其节省零部件采购和整车的制造、运输成本，进一步提升特斯拉的利润。