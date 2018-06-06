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特斯拉公布Model Y最新轮廓照，将在中国生产

2018-6-6 23:25:09来源：凤凰科技作者：扬帆责编：远洋评论：

据Electrek北京时间6月6日报道，虽然特斯拉仍在全力生产Model 3，但埃隆·马斯克（Elon Musk）已经开始讨论即将推出的Model Y车型，尽管该车距离投产还需要数年时间。

今天，特斯拉公布了这款紧凑型SUV的最新轮廓照（上图）。据特斯拉此前透露，Model Y的车身尺寸将与Model 3相当，另外该车将采用与Model X类似的鹰翼门。除了这两点之外，外界对Model Y所知并不多。

特斯拉在今天的年度股东大会上发布了Model Y的最新轮廓照。去年夏天，该公司公布了Model Y的首张轮廓照（下图）。

从最新照片上看，Model Y的挡风玻璃看上去非常平整，但设计草图往往都这样。

此外，这款车型看起来似乎比Model 3更笨重，但特斯拉显然有所遮掩，因为图中并没有有关鹰翼门的信息。

在股东大会期间，马斯克透露Model Y将不采用任何皮革制品，并开玩笑地表示该车可能没有方向盘。

“Model Y没有任何皮革，即使是在方向盘上……如果它确实有方向盘的话。”

此前，马斯克透露Model Y将于2020年开始生产，并将掀起一场“制造业革命”。他在今年2月称，特斯拉将在未来三到六个月内公布Model Y的生产计划，并在今年开始对该计划进行资本投资。今天，他重申该车型将于2019年3月发布。

马斯克去年还表示，将在中国生产Model Y。为了生产Model 3，特斯拉位于弗里蒙特的工厂已经满负荷运转，没有能力再生产Model Y。

在今天的股东大会上，斯拉高管确认将在上海建造特斯拉在美国以外的首座工厂。

特斯拉在中国建厂一直备受期待，因为在这里生产汽车将允许该公司避免进口关税。马斯克说，与特斯拉在美国的第一家工厂不同，特斯拉新的“Dreadnought”工厂将在一个地方同时生产电池和组装汽车。

在美国，特斯拉已经在内华达州运营了一个巨大的Gigafactory工厂，在那里为其汽车和家用能源产品制造电池。该公司还在加州弗里蒙特经营一家组装厂，生产Model S、Model X和Model 3。

而在2017年第三财季报告会上，马斯克主动表示，“虽然中国工厂先期会生产Model S和Model X两款车型，但是未来将以生产Model 3和Model Y为主。”

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关键词：Model Y马斯克特斯拉

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