谷歌Waymo自动驾驶汽车测试加快，1个月新增160万公里

据Ars Technica北京时间6月7日报道，Waymo运营总监肖恩·斯图尔特（Shaun Stewart）当地时间星期二表示，本周该公司自动驾驶汽车行驶总里程就将达到700万英里（1127万公里）。

▲图：Waymo自动驾驶汽车总行驶里程达700万英里

斯图尔特在新加坡Innovfest Unbound会议上表示，“我们自动驾驶汽车总行驶里程逼近700万英里——本周就将达到700万英里。”

使这一数字真正值得注意的是，不到1个月前，Waymo宣布其自动驾驶汽车总行驶里程达到600万英里（966万公里）。Waymo首席技术官德米特里·多尔戈夫（Dmitri Dolgov）5月8日在谷歌I/O会议上公布了这一消息。

多尔戈夫没有披露Waymo自动驾驶汽车总行驶里程达到600万英里的确切时间，因此，最后100万英里（160万公里）可能历时1个多月。由于计划今年晚些时候推出自动驾驶出租车服务，Waymo对自动驾驶汽车的测试显然在加速。

▲图：Waymo对自动驾驶汽车的测试在加速

Waymo今年2月份制作的该图表显示，当时自动驾驶汽车测试里程达到500万英里（805万公里）。Waymo（当时还是谷歌）自动驾驶汽车测试里程从100万英里增加到200万英里（322万公里）历时1年多，之后第3和第4个100万英里分别历时约6个月时间。Waymo用了约3个月时间就完成第5个100万英里的自动驾驶汽车测试工作。在之后的3个半月内，Waymo完成了200万英里的自动驾驶汽车测试里程。

业内其他厂商的自动驾驶汽车测试规模都无法与Waymo相比。在3月份被迫暂停测试前，Uber完成了300万英里的测试工作；在2016年12月至2017年11月期间（我们能获得数据的最近时间），通用Cruise自动驾驶汽车只测试了13.1万英里（21.1万公里）。

就像Uber出现致人死亡的交通事故表明的那样，测试里程本身并不代表汽车的安全性。Cruise CEO凯尔·沃格特（Kyle Vogt）去年10月发表博文称，在人口密集的旧金山进行测试，使Cruise从单位测试里程获得的信息多于Waymo等竞争对手——它们通常在郊区测试自动驾驶汽车。

但是，加快的测试计划，只是Waymo投入巨资保持其在自动驾驶技术领域优势的数个迹象之一。

Waymo上个月宣布订购6.2万辆克莱斯勒太平洋面包车，3月份宣布订购2万辆捷豹I-PACE。Waymo最近的订单，是自动驾驶汽车产业有史以来最大的订单；其次是Uber向沃尔沃订购2.4万辆汽车。

Waymo表示，它计划今年年底前在凤凰城地区推出商业性无人驾驶出租车服务。