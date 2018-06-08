特斯拉Model X致命车祸报告出炉：司机三次不听警告，外加超速行驶

据路透社北京时间6月8日报道，针对今年3月23日一辆特斯拉Model X汽车在美国加州撞上隔离带、致司机死亡车祸事件，美国国家运输安全委员会（NTSB：National Transportation Safety Board）周四发布调查报告称，在行车过程中，涉事车辆系统曾多次向司机发出“将手放到方向盘上”警报，但在这起车祸发生之前的六秒钟内，但该司机未能执行，而且当时涉事车辆超速行驶。

NTSB在这份初步调查报告中称，这名38岁、在车祸发生后不久于医院去世的司机，在旅途中曾被系统警告过三次：两次视觉警报和一次听觉警报，三次警报均要求其将双手放在方向盘上。

报告还显示，在3月23日发生撞车事故发生的前三秒钟内，涉事车辆车速从每小时62英里（约合99公里）加速到每小时近71英里（约合114公里），超过了每小时65英里（约合105公里）的限速。此外，在事故发生五天后，涉事电动汽车的高压电池再次起火，消防部门不得不扑灭大火。

报告细节显示，在这起事故中，涉事司机曾在事故发生前15分钟接到系统警报，要求其将手放回到方向盘上。在事故发生前的一分钟，他的双手在方向盘上停留了34秒，但在在他撞上美国加州山景城101号高速公路上的减震器和混凝土护栏之前的最后六秒内，他的手没有放回到方向盘上。

特斯拉Autopilot为驾驶员辅助系统，该系统能够处理一些驾驶任务，并允许驾驶员把手从方向盘上移开。特斯拉表示，在使用这一系统时，司机应该随时把手放在方向盘上。

特斯拉拒绝置评NTSB的初步调查报告。但在今年3月特斯拉曾表示，在事故发生前的最后几秒钟，司机没有刹车，也没有采取措施避免撞车。

NTSB正在调查自去年以来特斯拉汽车发生的四起交通肇事，并研究了事故发生后的火灾问题以及自动驾驶仪的使用情况。

特斯拉车主手册警告驾驶员，在高速行驶时，系统可能不会检测到静止物体。南卡罗莱纳大学法学院助理教授布莱恩特·沃克·史密斯（BryantWalker Smith）说，这份报告对拥有自动驾驶系统的特斯拉汽车以及其他具有自适应巡航控制系统的汽车提出了一个问题，“对于许多自适应巡航控制系统和自动紧急制动系统来说，静止的物体也是一个挑战，”他说。

周四美股市场，特斯拉股价跌1%，报收于316.09美元。

今年4月，特斯拉率先发布了一份关于“3.23”事故的声明，但遭到NTSB质疑。NTSB认为，对Model X致命车祸的调查，可能需要12到24个月的时间，因此在此期间，特斯拉不能擅自公开信息，需要经过NTSB的审查和批准。在特斯拉发表公开声明后，NTSB曾将特斯拉排除在调查黄的撞车事故之外。