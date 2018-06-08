戴姆勒推两款电动卡车：续航约400公里，奔驰的兄弟

6月8日消息，据国外媒体报道，全球第一大商用车制造商和第二大卡车制造商、以奔驰品牌闻名的德国公司戴姆勒当地时间周三表示，将在2021年前上市两款电动卡车，而今年晚些时候将有30辆卡车交付测试。

▲图示：戴姆勒发布的电动卡车Freightliner eCascadia（左）以及Freightliner eM2 106（右）

据悉，戴姆勒表示，计划在2021年前上市一款名为Freightliner eCascadia的全电动大型卡车，同时发售的还有中型卡车Freightliner eM2 106。

当地时间周三，戴姆勒在位于俄勒冈州波特兰的戴姆勒北美总部展示了这两款卡车。

eCascadia主要用于在干线公路上行驶，设计续航里程在400公里左右，而eM2的续航里程约370公里，主要用于本地货运。

戴姆勒在一份声明中表示，今年晚些时候将有30辆电动卡车交付客户进行测试。

该公司在卡车市场的领先地位已经受到了特斯拉的威胁。去年11月份，特斯拉发布了全电动卡车Tesla Semi，续航里程将达到800公里，并计划于2019年上市。

戴姆勒卡车北美首席执行官马丁·道姆（Martin Daum）周三表示，他相信戴姆勒会迎接挑战。

“我们是货运行业无可争议的全球领导者，我们打算继续在电动卡车以及电动公共汽车领域保持这一地位，”他说。

戴姆勒的挑战者还包括德国大众汽车公司，该公司已宣布在开发卡车电动传动系统方面投入巨资。此外沃伦巴菲特支持的比亚迪，其计划在加拿大生产短程电动货车。

戴姆勒周三还宣布将在波特兰建立一个新的自动驾驶技术研发中心。