据路透社报道,当地时间星期五,《消费者报告》旗下消费者权益保护机构消费者联盟汽车、产品政策及分析(Cars and Product Policy and Analysis for Consumers Union),呼吁特斯拉修正其驾驶辅助系统Autopilot中它所谓的“缺陷”。

▲消费者权益保护机构呼吁特斯拉修正Autopilot“缺陷”,图自凤凰科技

美国国家交通安全委员会(以下简称“NTSB”)当地时间星期四发表报告称,在行驶途中,2017年款Model X车主沃尔特·黄(Walter Huang)曾三次收到提醒,要求他把手放到方向盘上,但这些提醒均出现在交通事故发生前15分钟甚至更早的时间。

发生交通事故后,沃尔特·黄被送往医院后不治身亡。

消费者联盟汽车、产品政策及分析主任大卫·弗雷德曼(David Friedman)表示,NTSB“令人担忧的报告,进一步表明特斯拉必须立即对之前针对其驾驶辅助系统的担忧做出反应”。