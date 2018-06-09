保时捷70岁生日宴上，端出了911概念车和首代电动车型

保时捷70岁生日快乐！

即便连奔驰这种品牌庆生的时候，也还会有好事者出来蹭个热点造个广告什么的比划两下，可保时捷过生日的时候大家还都是非常老实的，这就是江湖地位的体现。

汽车品牌想要留名有三重境界，第一层是可靠，至少买的人觉得物有所值；第二层是极致，能在某些性能上崭露头角；而最难的就是第三层，均衡。

很少有品牌能像保时捷这样照顾好几乎各类用户的需求，并在各种应用场景上兼顾的这么好，无论是下纽北，还是下菜市场，都能见到保时捷的踪影。

在保时捷70周年庆典中，它又来试图平衡好内燃机与电动机这两个发展纪元了。

保时捷911 Speedster

虽然保时捷一再发誓911系列永远不会被纯电动化“侵袭”，但每逢纯内燃机车型发布大家还都是一副“且行且珍惜”的面容，特别是如今这辆概念车要为代号991这代911画上句号的时候。

70年前的1948年6月8日，保时捷发布了代号356的Roadster敞篷车型，成为保时捷一代风韵的惊艳起笔，如今70年之后，保时捷用一款911 Speedster来为这道长虹填上鲜亮的一道颜色。

曾有人说设计911是这个世界上最简单的工作，因为每一代长得都差不多，而这辆车身体力行地证明了这一点，在车体结构上，这辆911 Speedster的底盘、动力和空气套件基本和911 GT3如出一辙，而上部曲线也是从现款911敞篷上就地取材而来。

但保时捷设计师的价值，则是如何在不变中找到“万变”，一些向前代车款致敬的举措，才是每个车迷津津乐道的话题。

保时捷将911 Speedster的油箱盖放在了前方碳纤维发动机盖的正中央，这种与当代燃油车加油回路完全不同的脑回路是50年前的历史风潮。

纺锤状的后视镜外壳也是古人喜欢的降风阻的办法，甚至可以在航空器身上找到它的同胞们。

而就在所有人都努力让大灯变得更透亮的时候，保时捷在911 Speedster上设计了磨砂材质的大灯罩，如此大费周折的目的是衬托出那两道透明材质拼出的X造型，在之前的拉力比赛中，占领这个高地的往往是两条胶带，以免卷起的沙石把大灯击碎。

与古人同甘，也必须与古人共苦，这辆概念车中没有屏幕、没有娱乐系统、甚至连空调都没有，70年前的光与热，70年前的冰与火，敬请一并接纳。

7月12日保时捷将公布这款经典、限量、独到之作的售价和量产状况，且买且升值。

Taycan，保时捷的新词汇

在各家的电动化产品中，我一直很喜欢Mission E这个代号，得益于E在互联时代给中国人留下的极深印象，一句“任务E”比“电动化、智能化、网联化”什么的要浪漫和有格调的多。

可惜聚散终有时，Mission E也没能陪我们走到最后一站，今天保时捷公布了电动车型的最终命名：Taycan。

Mission E车型的具体性能我们就不再赘述，相信能关注董车会的高端读者早已耳熟能详，不太熟悉的也应该早点关注以免错过谈资。保时捷表示Taycon一词来自东方，灵感则源自1952年启用的保时捷盾牌标志中心那匹跳跃的骏马。

从词汇拼写的角度看，Taycan更像是与718和Macan并列为同一级别，处于更为亲民的角色，这也从Taycan外观上更像是Panamera的缩小版中可以看出。

保时捷的命名一向很有话题性，当年为了首款SUV卡宴Cayenne寻找名字可谓大费周章，保时捷希望这个名字能拥有历史感、体现性能，同时能与Carrera（卡雷拉）型号相互呼应，最终在法属圭亚那地区找到了这个叫做Cayenne的城市，发音和好运两点都占了，再加上有一种叫做Cayenne的火热辣椒，这个名字才最终定了下来。

与卡宴一举让保时捷的年销量翻了数番相同，保时捷同样对Taycan带来的电动化变革充满希望，一方面保时捷表示将为Taycan扩建发动机工厂，并设置全新的生产线，总共将带来1200余个工作岗位。

另一方面保时捷宣布在2022年之前要投入60亿欧元进行相关研发，其中5亿用来研发Taycan系列车型，10亿用来研究现有车型的电动化和混动化，而7亿则用来研发新技术、基础服务和智能出行。

与这些举措并行的是Taycan车型的销售计划，Taycan同样会在2019年下半年来到中国，并且会在下周公布预定售价。

不过，保时捷最近几代车型一直没能找到特别好的中文译名，这次的Taycan，希望不要“太惨”。