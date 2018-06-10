特斯拉Model 3销售没那么乐观，约四分之一订单被取消

据Digital Trends报道，虽然粉丝对特斯拉Model 3的成功满怀信心和希望，但部分潜在客户对这款车型出现的各种问题似乎并不那么满意。Recode刊文称，Model 3产量再次不能达到预期目标最近受到广泛关注，引发了退订潮——占到最初订单量的近四分之一。

▲约四分之一Model 3订单被取消

自特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)逾两年前公布Model 3以来，该公司一直在预售这款车型，客户需要交纳1000美元订金，并承诺2018年交付。得益于Model S和Model X大获成功，特斯拉预售了数十万辆Model 3。

但是，Model 3的产量和品控问题多次受到媒体广泛关注，这造成客户和投资者信心急剧下滑，使得许多人对特斯拉大量生产大众型电动汽车的能力提出了质疑。特斯拉的财务问题也受到了关注。

财务数据公司Second Measure的资料显示，许多潜在客户都因Model 3的各种问题要求特斯拉退还订金。

Second Measure发现，特斯拉在美国退还了约23%的Model 3订金。这并非是一个难以承受的数字，有人退订也是预料之中的。但是，真正的问题是，上一季度Model 3订单量为45万辆，但它只交付了8180辆，这个差距还是有点大。

随着Model 3产量节节攀升，潜在客户还可能选择购买这款车型。但这还是会对特斯拉近期的销量产生影响，因为客户可能选择其他品牌。

特斯拉一名代表表示，Second Measure的数据不能确切地反映公司内部情况，但没有披露Second Measure的数据存在多大误差。

Second Measure曾准确地披露Model 3总订单为518000辆，但确认的订单量约为45.5万辆（特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)去年8月证实了这一数据）。这意味着被取消的订单约为6.3万辆，占到全部订单的12%。



