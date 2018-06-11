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开启完全自动驾驶！特斯拉新版Autopilot八月发布

2018-6-11 8:36:43来源：凤凰科技作者：霜叶责编：浮生评论：

据《财富》北京时间6月11日报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)当地时间星期日发表推文称，该公司计划今年8月发布“第9版”软件，新版软件将“开始开启完全自动驾驶功能”。

马斯克推文的措辞很关键。马斯克没有承诺特斯拉汽车在8月份将实现无人驾驶，只是将激活部分自动驾驶功能，这些功能融合在一起可以实现无人驾驶。虽然自2016年10月以后生产的特斯拉汽车，都安装有实现自动驾驶所需要的全部硬件，对于许多特斯拉汽车用户来说，启用这些硬件需要交纳8000美元。

目前要了解具体的特斯拉自动驾驶功能还为时过早，马斯克公布这一消息让人略感意外。虽然从名字来判断似乎是自动驾驶技术，但特斯拉Autopilot并不具备真正的自动驾驶功能，只是一系列先进的安全功能，它也为特斯拉收集数据，供训练自动驾驶软件之用。最近，Autopilot卷入多起交通事故，在其中至少两起事故中，Autopilot可能“存在过错”。

确定开始发布自动驾驶功能的时间，表明马斯克对特斯拉自动驾驶技术仍然充满信心，但在推文中谨慎的措辞，也为他留了退路。单项自动驾驶“功能”可能只是会强化Autopilot而已，特斯拉汽车实现完全无人驾驶尚没有明确的时间表。

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关键词：特斯拉Autopilot自动驾驶

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