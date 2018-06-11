马斯克的奇思妙想：给新版特斯拉Roadster加10个火箭助推器

据《财富》北京时间6月11日报道，当地时间星期六，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)通过Twitter表示，未来的特斯拉Roadster跑车“SpaceX可选套件将包含约10个小型火箭助推器，它们将无缝地安装在汽车周围”，提高汽车性能。

这听起来有些荒唐——特斯拉曾表示，作为一项政策，它不会证实或证伪马斯克推文的真实性。但是，部分马斯克最荒唐的推文最后都成为了现实。马斯克周日在推文中进一步披露了火箭-汽车计划的技术细节。

当然，Roadster跑车的火箭助推器不会是通过燃烧火箭燃料、喷出熊熊火焰的火箭发动机，而是内装压缩空气的小型容器。马斯克在一篇推文中称，加强版Roadster将采用复合包覆压力容器——应用在SpaceX猎鹰9火箭中，用于完成包括在空间调姿在内的任务，但不会用作主推进器。

马斯克星期六在推文中还写道，“新一代特斯拉Roadster将在各个方面超越所有汽油跑车。”一名业内人士猜测，压缩空气助推器可能不仅仅用来给Roadster加速，还可能用于制动、提高轮胎与地面之间的附着力等。甚至是马斯克有关“它们甚至可能让特斯拉汽车飞起来”的评论，或许也不是夸大之词。

值得指出的是，在2016年9月1日发生的猎鹰9火箭爆炸事故中，一个SpaceX复合包覆压力容器出现故障可能是原因之一。今年早些时候，一个监督小组建议美国航空航天局对在载人航天任务中使用复合包覆压力容器提出质疑。SpaceX已经认可了一种更安全的复合包覆压力容器设计——或用于Roadster跑车中。

马斯克还暗示，特斯拉将“不仅仅局限于”简单地使用压缩空气，但没有披露细节。

特斯拉在2017年末的一次发布会上公布了新一代Roadster跑车，预计交付时间为2020年，起步价为20万美元。目前尚不清楚SpaceX火箭助推器套件的价格。