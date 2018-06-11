揭秘特斯拉加州工厂，全力以赴生产Model 3

据彭博社报道，6月初某个周二的下午，特斯拉Model 3的生产线上显得十分平静。特斯拉公司刚刚结束为期一周的停工，工人们在此期间增加了全新的生产线，在油漆车间发生火灾后改善了通风条件，并对整个工厂的机器进行了彻底检修。但即使在这些变化之后，还是有些问题需要解决。

突然间，几十个机器人开始疯狂地行动起来，它们拿起门板、焊接窗柱、进行测量等等。这曲机械之舞让特斯拉工厂成为其首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)所称的“外星无畏舰”（Alien Dreadnought）。“外星无畏舰”是特斯拉工厂的代号，它让人联想起20世纪早期的一艘军舰，只是在前面加上了“外星”。

对特斯拉来说，现在依然面临着空前的风险，因为它正全力以赴地提高Model 3的产量，以便实现盈利。但到目前为止，该工厂的机器人使用依然问题不断。在加州弗里蒙特的工厂中，整个流水线经常会被打断，机器人和人类需要接受训练、再培训或被替换。如果特斯拉无法让机械之舞发挥作用，那么它将会成为自动化非理性繁荣所带来危险的典型案例。不过在另一方面，如果成功，可以改变整个汽车业。

自去年7月开始交付Model 3以来，特斯拉始终未能实现其生产目标。第一个主要问题是特斯拉位于内华达州里诺的超级工厂（Gigafactory），那里的软件缺陷导致了机器人发生故障，这意味着成千上万的电池必须由人类进行手工组装。自那以来，产量稳步提高。马斯克告诉股东，公司有望在6月底前实现周产量5000辆汽车的目标。

特斯拉表示，目前没有任何问题会导致生产放缓。相反，对自动化和新生产方法的严重依赖，产生了一大堆小问题，而每个问题都必须单独解决。马斯克宣称，一旦工艺得到调整，公司将为生产速度、精度和可扩展性制定新的标准。

冲压

特斯拉目前采用高端舒勒伺服冲床，将大型钢板转化为Model 3的车身部件。在全球汽车制造行业中，仅有35台这样的冲床，特斯拉表示该公司的这台也是美国的第一台此类冲床。这款设备可以帮助特斯拉冲压出独特的部件，比如Model 3的前翼子板。

在特斯拉之前的两款车型——Model S轿车和Model X SUV上，冲压是个巨大的生产瓶颈，马斯克绝不想重复这样的噩梦。不过，高产量的伺服冲床用在制造产品上显得比较奢侈，特斯拉希望通过其设计师的高容量和灵活性来弥补这一缺陷。

组装

将汽车车身的各个部件组装起来，是所有汽车制造商在不同程度上实现自动化的一个领域。然而，即使是最先进的工厂也倾向于依靠人力运输零部件，并将其装入车身内。汽车零部件被打包存放和运输，如果没有人类的手指，要把它们分拣出来是相当困难的。

在这个领域，特斯拉似乎步子迈得太大了。今年4月份，马斯克承认，他必须把一个复杂的零部件传送带系统拆掉，然后换上工人。生产线上的各种机器人都遇到了类似的命运，或者不得不重新编程。即便如此，特斯拉表示，Model 3车身生产线现在已经实现了95%的自动化，包括部件运送、装配和焊接。

座椅工厂

汽车制造商都不喜欢座椅。它们制作起来很乏味，需要不同的技术和材料。外包似乎更容易，没有任何大型制造商自己生产座椅。但依靠供应商的帮助，导致特斯拉陷入了Model X的麻烦，当时特斯拉的工程师设计了一款极其难以制造的“单座”座椅，并制定了不可能成功的时间表。

供应商的问题使生产推迟了好几个月，马斯克决定再也不能忍受这种情况了。在短短几年时间里，特斯拉就建立了自己的座椅制造厂，负责所有座椅的生产。特斯拉表示，新工厂的产能已经超过了2018年的生产目标，并有足够的空间进行进一步扩张。特斯拉表示，马斯克亲自帮助设计了Model X座椅上的模压铝基。由于安全带完全位于靠垫内部，模压铝基必须能够吸收巨大的作用力。

质量控制

特斯拉表示，公司在整个车身生产线上的各个扫描站部署了47个机器人。它们会测试每辆Model 3上的1900个测量点，以匹配设计指标，精确度达0.15毫米。对每个紧固的螺栓，扭矩测量也会自动记录。最后在跑道上测试驾驶时，录音师会测量轧轹声、摇铃格格声、风声以及道路噪声等测试驾驶员可能忽视的因素。

所有这些数据都被存储在每辆汽车独特的车辆识别号码（或VIN）中，以便服务中心可以在工厂中追溯到任何问题的根源。这背后的想法是，即使车辆已经交付给客户，特斯拉依然能够改进它的汽车。