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电动车不断创造里程碑，取代燃油车比我们想象的快

2018-6-11 20:42:33来源：威锋网作者：拾欢伯责编：阿迷/实习评论：

电动车终将完全取代掉燃油车，相信没有什么人会反驳这一论点，但是谁都没想到，电动车蚕食机动车市场的脚步会如此之快。今天一天时间内，我们就见证了电动车创造的好几个里程碑，比如特斯拉Model 3成为美国中型车销量冠军，比如特斯拉自动驾驶即将升级为“完全自动”，又比如国内新能源汽车销量同比增长160%……

我们先来看第一个，今天特斯拉官方推特宣布全球第10000个超级充电桩安装完毕，这无疑是电动车普及的第一大需求。

除此之外，近日他们还分享了一则数据，图表显示从2017年12月到2018年5月，特斯拉Model 3以31%左右的市场份额成为了美国市场销量最高的中级豪华车，击败了奔驰、宝马、奥迪和雷克萨斯这四个传统高档品牌，并且上升势头完全没有停止的迹象。业内人士分析，在2019年，特斯拉很有可能会占据该市场50%以上的份额，并将其称之为“颠覆”。

同样是推特，特斯拉创始人、CEO马斯克在他的个人推特上表示，特斯拉的Autopilot将会在8月升级到9.0版本，这一版本将会“实现完全的自动驾驶”。根据自动驾驶行业的定义，“完全的自动驾驶”被定义为L5，也就是最高级别的自动驾驶，而现在Waymo等公司最先进的自动驾驶也才L4，不知道马斯克是不是想挑战一下L5呢？

现在自动驾驶技术确实是特斯拉公司的阿喀琉斯之踵，因为最近发生了多起特斯拉自动驾驶导致的严重车祸，甚至一名苹果员工还因此丧命，所以业界和用户们也给了特斯拉极大的舆论压力。此前特斯拉已经宣布重新整理了供应商，将会使用更加可靠的芯片、系统、算法和传感器，并承诺重要技术会自行研发。

最后，不仅仅是美国，中国的新能源车（电动车）市场也是蓬勃发展，乘用车市场信息联席会今天发布一则报告称，2018年5月新能源乘用车销量9.2万台，相比上个月增长34.3%，对比去年同期增长159.1%。如果统计1月到5月的数据，那么新能源乘用车销量为27.5万台，同样增长147%。

同时报告中还表示，随着大量插电混合动力车和高性能电动车（续航长、动力强的高指标电动车）进入市场，6月份的新能源汽车销量还会继续上涨。

所以随着充电桩越来越多、电动车卖的越来越好、选择也越来越多，你会不会考虑来一台呢？

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关键词：特斯拉Tesla电动车

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