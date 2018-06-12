雪天+民众不守交规，无人驾驶能搞定莫斯科路试吗？

6月12日消息，据国外媒体报道，俄罗斯本地自动驾驶汽车技术公司Yandex要应对莫斯科严酷的冬季环境，喜欢随意变换车道的当地司机，随处可见的交通拥堵以及偶发性车祸等诸多问题，这为自动驾驶技术的测试带来了更多挑战。

图示：Yandex的自动驾驶技术安装在一辆绰号泰迪的丰田普锐斯汽车中

俄罗斯首都莫斯科严酷的冬季环境，喜欢随意变换车道的当地司机，随处可见的交通拥堵以及偶发性车祸为测试自动驾驶汽车提供了一个具有挑战性的环境。

Yandex自动驾驶汽车项目负责人德米特里·波利什丘克(Dmitry Polishchuk)表示：“在莫斯科，你身后的家伙甚至在交通灯变绿之前就开始按喇叭催促你前进。”

波利什丘克带我沿着莫斯科最繁华的街道行驶，向我展示自公司正式宣布成立一年半以来，其自动驾驶技术已经发展到了何种程度。

由于当地法律不允许自动驾驶汽车在公共道路上行驶，因此他的一位同事亚历克斯坐在驾驶座上，希望自己在整个行驶过程中不必去干预自动驾驶汽车的行驶。在过去的24小时里，我在这座城市疯狂的道路上已经亲眼目睹了不下三次车祸。

快到正午时分，莫斯科的街道上非常繁忙，汽车、自行车和行人挤在一起，搅成了一锅粥。Yandex的自动驾驶技术安装在一辆绰号泰迪的丰田普锐斯汽车中，行驶在Bolshaya Pirogovskaya街区。

这辆车目前的行驶速度超过40公里/小时。附近有三个公园，孩子们带着脚踏车匆匆穿过马路，根本不看看红绿灯。

在车内的电脑屏幕上，波利什丘克向我展示了自动驾驶汽车是如何感知周围环境的。它利用不同种类的传感器、摄像机和激光雷达采集的数据对车辆，行人或骑车人等不同物体进行分类，其中激光雷达是一项利用激光测量与目标距离的技术。

波利什丘克说，在激光雷达测量中，汽车使用测距法，计算轮子转动了多少圈以及朝哪个方向转。Yandex将这些详细信息叠加在包含所有车道和限制标志等的城市详细地图上。

“我们有一种叫做本地化的东西，”他说。

“首要任务是：汽车应该知道它在地图上的位置，这需要精确到厘米，并且应该知道它在朝着哪个方向前进。”

“然后，它应该了解周围的情况，检测到其他车辆，行人，交通信号灯，道路标记和道路标志，并将其与预装地图上的标志信息进行比较。”

“接下来是预测：一旦你清楚了你周围的环境，你应该知道接下来会发生什么，”波利什丘克说。最后是决策：汽车决定要做什么并执行。

“（在交通中）最难清楚的是意图。因为没有人真的遵守规则，每个人都会违反交通规则，”波利什丘克告诉我说。

在莫斯科的这个街区，人们不得不相互贴着车辆行驶。有时候，路过的汽车和我们汽车的间距甚至不超过15厘米或20厘米。

这位Yandex工程师说：“汽车并不害怕贴近其他汽车。”当它遇到行人时，它被设置为停下来。

当激光雷达不起作用时，系统会使用全球导航卫星系统（GNSS），但GNSS在俄罗斯首都并不十分可靠。

波利什丘克说：“在莫斯科的某些地方，卫星信号并不可靠。当然我们并不担心，因为我们清楚这些地方。”

他对自己团队制作的地图感到特别自豪。无论环境如何变化，自动驾驶汽车都可以用到这张地图：“我们有一张关于积雪信息的地图。当我们在冬季测试（汽车）时，或者是在雪融化后的道路上开车时，它仍然是非常可靠。”

诸如雨雪会对激光雷达产生大量的干扰信息，但Yandex使用算法进行清理。在位于莫斯科郊外的道路上，自动驾驶汽车的速度可达到70公里/小时。

这时，我们前面的一个女孩想要穿过街道，但走了一步之后就停了下来。汽车停下来，等待她的决定。在莫斯科，如果是其他司机的话就会直接向前开。

“我们不能违反交通规则，”波利什丘克说。在其中的一次测试中，由于汽车严格遵守交通规则，有人告诉波利什丘克说：“你的车开得跟我妈妈一样。”

在莫斯科的交叉路口，司机往往会协商谁先通过。波利什丘克表示，对于一辆自动驾驶汽车来说这的确是一个困难的情况，因为它涉及到人与人之间的交流：“一个人驾驶员会挥手或摇头，你需要等着别人让你先走。”

目前Yandex计划解决当地市场，它认为自己可以比Waymo等自动驾驶巨头们做得更好。俄罗斯工程师认为他们可以制作出更好的地图，并对当地情况有更好的理解。

波利什丘克说，这些优势会让他们“在竞争方面更好地摆脱对手”。当然，公司的长期目标是打造在世界任何地方都具有竞争力的技术。

在莫斯科20分钟的车程中，Yandex自动驾驶汽车先后失误了两次，迫使我们的司机亚历克斯着手进行干预。第一次他变换了车道，第二次踩下了刹车，尽管汽车看起来好像放慢了速度。

但是，波利什丘克并不担心。他说，数字并不相关，因为所有自动驾驶汽车公司并不会准确报告失误情况。

他清楚自己和公司的100名同事仍然需要迎头追赶Waymo，但他并没有对此感到太过担心。他说，他们在过去的一年里已经取得了很多成就。

他梦想有一天，Yandex与打车服务公司合资成立的Yandex.taxi将会打造出一个真正的自动驾驶汽车车队。届时对于自动驾驶汽车，乘客们将不会感到害怕。

为了实现5级自动驾驶，这家总部位于莫斯科的公司一直在寻找人才，而教育是其人力资源战略的重要组成部分。

Yandex与俄罗斯大学合作开发了硕士课程和课程，旨在为开发人员提供真实的体验。许多课程都在公司的办公室内进行，但部分课程可在Coursera网上获得。

毕业生可以参与不同类型的项目，其中包括自动驾驶汽车和新型Yandex.Station，后者是一款类似亚马逊Echo的设备，由公司于2018年5月29日在俄罗斯市场年度会议上发布。

Yandex.Station的售价为9,990卢布（约合160美元），它可以播放歌曲，甚至可以理解幼儿发出的声音命令，还可以使用HDMI电缆连接到电视机上播放视频和电影。

Yandex表示这款设备的优势之一就是比其竞争对手更关注隐私。一旦按下静音按钮，系统就会切断所有七个麦克风的电源。

Yandex首席技术官米哈伊尔·帕拉赫金(Mikhail Parakhin)在会议结束后表示：“我们不会经常听取他人意见，也不会与任何人分享他们的数据。我们对共享数据非常偏执。”

Yandex首席营销官安德烈·塞布兰特(Andrey Sebrant)告诉我，该公司在纳斯达克上市，不能犯疏远其客户的错误。

“我们非常小心，我们在当地的法律框架内与国家进行合作，”他说。

“如果有人证明我们与国家机构有私下合作，那么这就是我们企业的终点，因为这牵扯到信任问题。”