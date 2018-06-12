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小牛M+、N-GT电动车发布：最高19999元

2018-6-12 18:00:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月12日消息 当地时间6月12日上午10点，牛电科技2018全球新品发布会在法国巴黎卢浮宫卡鲁塞尔厅举行。发布会上，小牛电动发布了两款新品电动车——M+和N-GT。

其中，M+在M1基础上加大加宽了车身轴距，尾部采用分色处理维持整体轻盈观感，更大电池容量使最高续航升至130km；车身增加安全侧灯，成为M+独有的设计语言；车头安置置物区域，进一步提升用户骑行体验。

N-GT则是小牛电动在“N”系列基础上打造的一款高端智能电动车，拥有黑红、黑白、红白三种配色。N-GT具备125cc级摩托性能，有E-SAVE（节能模式）、DYNAMIC（动态模式）、SPORT（运动模式）多种骑行模式可任意切换；同时，N-GT配置全新智能仪表盘，不同骑行模式和速度下显示不同色彩；另外，N-GT创新性地搭配了两块高性能智能锂电，让N-GT的续航更加具有优势。

据了解，发布会后两款新品将在海外众筹平台Indiegogo上发起众筹。M+欧洲售价2599欧元，N-GT欧洲售价4499欧元。M+国内售价为PRO顶配版8999元，SPORT动力版6699元，CIVIC都市版5699元，LITE青春版4699元。M+将于6月13日0点，通过京东平台现货发售，前500名下单用户可得价值998元的限量版尊享礼包，前2500名用户可尊享价值596元的专属版配件礼包。6月13日国内线下500+门店开售，凡到店购买新品M+，可获得价值596元的周边产品大礼包。

N-GT国内售价为19999元，并将于6月13日20:00在小牛电动官方商城国内独家预售500台。预付订金1000抵5000，尾款支付将省4000元。

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关键词：小牛电动车小牛

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