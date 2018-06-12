拜腾发布概念轿车K-Byte，科技感爆棚

6月12日消息，今天，拜腾在上海全球首发了第二款车型，豪华概念轿车K-Byte。此外，拜腾还分享了公司在量产准备、战略合作、融资及商业模式方面的最新信息，并宣布启动“BYTON智造官”项目，邀请用户深入参与产品研发。

首发豪华轿车概念车——K-Byte Concept

拜腾首次公布了旗下产品命名策略，将使用英文“Byte”来为其同一平台的系列车型命名。

今日首发的豪华轿车概念车名为BYTON K-Byte Concept，而此前发布的首款SUV概念车名为BYTON M-Byte Concept。据介绍，这一灵感来源于拜腾品牌英文名：BYTON代表“轮子上的字节(Bytes on Wheels)”，“字节(Byte)”是计算机的数据单位，象征着拜腾产品的数字力量和塑造互联出行生活的美好愿景。

BYTON K-Byte概念车是一款三厢轿车，延续了拜腾家族设计风格。拜腾智能表情(BYTON Smart Surfaces)在这款车上得到了升级，灯带的3D布局增强了科技感。日间行车灯像六颗璀璨的钻石排列在一起，形成了简洁、犀利的“锋形眉”设计。

BYTON K-Byte概念车还融合了激光雷达这样的自动驾驶新元素。车顶配备了BYTON LiBow弓形激光雷达系统，集成了前视和后视激光雷达，可对车辆周围环境进行无死角全景扫描。车身两侧的后视摄像头下方，配备了可伸缩的BYTON LiGuards侧方激光雷达系统，在自动驾驶模式下可向外扩展确保行车安全，在人为驾驶和泊车场景下会自动收缩。拜腾的激光雷达系统还可以根据不同的使用场景点亮，对行人起到提示作用。

据透露，拜腾在与全球领先的自动驾驶技术公司Aurora共同开发L4级别的自动驾驶方案，双方计划在2020年底共同打造一个达到L4级自动驾驶能力的原型车车队，并对这些车辆进行测试，为量产做好准备。

首家品牌店将在上海开业

另外，拜腾首次公开了BYTON品牌店方面的规划。拜腾将采用直销的销售模式，今年四季度，首家BYTON品牌店将在上海开业。在品牌店后续落地的过程中，拜腾会主要采用与零售伙伴合作的模式：拜腾会确立流程和标准，同时也是顾客的直接签约方；零售合作伙负责提供基础设施和人员，以代理商的方式运营品牌店。

拜腾计划在明年底前在中国开设25-30家品牌店，主要位于一、二线城市，之后也将进入欧洲和北美市场。

正式开启“BYTON智造官”计划

为了增强拜腾与用户的联系，深入了解用户需求，拜腾正式开启了“BYTON智造官”计划。

据透露，拜腾将从首批预约和预订BYTON的客户中招募和甄选出数十位具备专业背景、懂科技、爱设计的专业人士作为BYTON“首席智造官”，深度参与到拜腾产品和服务的设计过程中，与拜腾工程师、设计师面对面交流想法。他们也会是第一批看到拜腾产品雏形的公司外人士。

首批拜腾智造官们已经参与了产品用户界面体验的设计过程。7月上旬，拜腾还将邀请一批智造官赴德国慕尼黑设计中心，参与外形和内饰设计的深入探讨。

首款SUV2019年底量产

据介绍，拜腾专门为电动车打造了一个全新平台——BYTON智能EV平台。基于这一平台打造的第一款SUV车型已于今年1月在国际消费电子展上首次亮相，并将于2019年底量产，轿车量产车则将于2021年推向市场。

拜腾总裁兼联合创始人戴雷表示，拜腾南京工厂的建设工作正在顺利推进中。今年4月1日，试制车间正式完工，包含焊装线和总装线。目前，拜腾首批工程试制样车已经下线，到今年底会交出上百台工程试制样车，相关测试工作也将按计划开展。

今年10月，南京工厂冲压、焊接、涂装、总装四大工艺厂房将完工封顶，进行设备进驻，2019年上半年将投入预生产。

而且，近期拜腾还宣布了B轮融资，融资总额达5亿美元，主要投资人包括中国一汽集团、启迪控股、宁德时代、招商局资本、江苏一带一路投资基金、沿海资本等。