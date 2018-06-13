特斯拉宣布裁员9%，不影响Model 3生产

北京时间6月13日凌晨消息，本周二，特斯拉告知该公司员工称将裁员9%。自今年年初以来，特斯拉累计招募了约8000名员工，如今该公司员工总数达到4.6万人，所以这次将裁掉约4100名员工。

在今年5月中旬，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）曾表示该公司正进行“彻底的重组”，并将扁平化公司管理结构。

马斯克在本周二写给员工的信中这样写道：“需要明确的一点是，特斯拉在继续发展的过程中需要持续招募杰出的人才，并很有必要招募更多的生产部门员工。我想强调的是，我们现在做出这个艰难的决定，以后就不用再做类似决定了。”

马斯克在本周二发布的一条Twitter动态中也重申了这一观点，他说此次裁员是“艰难的，但也是必要的”。

投资公司CFRA分析师艾弗莱姆·莱维（Efraim Levy）认为特斯拉的此次裁员计划标示着该公司正变得成熟，并开始提升盈利能力的优先级。

莱维说：“公司进行裁员以招募新员工是正常行为。9%的裁员比例是一个不小的数字，但现在特斯拉正处在成长期，它需要减掉冗余的‘脂肪’来变得更高效。”

在宣布裁员计划之前，特斯拉的股价近期上涨了5%，创自2014年2月以来最佳表现。在宣布裁员后，股价有所下跌，但仍然保持上涨态势。

尽管在股价上表现出色，但该公司最近似乎遇到了困难。特斯拉已经花费了数十亿美元用于扩大Model 3车型的产量。Model 3是特斯拉的低价车型，是该公司首次尝试为大众市场生产汽车。

由于没有达到产量目标，特斯拉饱受批评。特斯拉现在的产能目标是，在本月底前单周Model 3的产量达到5000辆。

另外，马斯克还希望特斯拉在今年第三季度实现盈利并拥有大量现金流。但有分析师认为该公司将仍需在2019年第一季度末继续融资。

特斯拉的管理层在最近也发生了变化，在过去的几个月中，有数名高管陆续离职。

特斯拉在近几年成长迅速。即使周二宣布大规模裁员计划，该公司今年招募的新员工仍比2017年末多很多。

另外值得一提的是，此次裁员计划不涉及生产部门的员工。