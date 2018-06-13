零跑汽车首款量产车型零跑S01开启预约：定价少于20万元

IT之家6月13日消息 在这一次的CES Asia上，零跑汽车宣布与大华股份联手研发的首款国产AI自动驾驶芯片“凌芯01”已进入集成验证阶段，明年第二季度进行实车测试。与此同时，零跑汽车也表示自家首款量产汽车零跑S1已经开始接受预约，首批名额一共有451个，而汽车的发布日期大约为2019年。

零跑汽车创始人兼董事长朱江明表示零跑汽车自主研发了3大整车平台及‘三电’系统、智能网联系统、自动驾驶系统3大核心技术，已经完整掌握自动驾驶核心硬件平台和算法技术。而零跑S1汽车已经达到Level 2.5级别自动驾驶能力。而在2020年前，无需硬件改动，全系车型可通过软件升级到Level 3级别自动驾驶功能。

零跑汽车拥有“车辆召唤”、“人脸识别”、“自动跟随”、“自动泊车”等多项自动驾驶功能。此外零跑汽车还在CES Asia发布会现场发布首款国产AI自动驾驶芯片“凌芯01”。这颗芯片拥有AI深度学习能力，AI的算力可以达到主流芯片的5倍左右。

在现场的发布会上，零跑汽车副总裁赵刚正式宣布零跑S01补贴前售价在人民币20万元以内，即日起正式启动领号预定，成功预定的用户可以获得个性化签名车标、终身免费道路救援以及一年的免费充电等福利，同时零跑汽车还宣布和高德地图以及特来电达成战略合作。

零跑S1汽车将于2019年第一季度正式发售。



