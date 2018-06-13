小米米家后视镜行车记录仪发布：399元，支持停车监控

IT之家6月13日消息 今年4月，小米发布6.86英寸的米家智能后视镜，售价999元，IT之家也做过图赏和评测。今日，小米发布多款新品，其中一款是小米米家后视镜行车记录仪。配备5英寸IPS大屏，包含语音控制、停车监控、前后双录等功能。存储方面，标配不含Micro SD卡，支持16-64GB容量。售价399元，6月16日全渠道发售。

资料显示，这款记录仪搭载索尼IMX323图像传感器，搭配F1.8大光圈，160度广角镜头，采用6组玻璃镜头，每组9层镀膜，有效增加透光率，减少光线反射和抑制杂散光。

车辆熄火后，记录仪自动进入停车监控模式。车辆发生异常震动时，记录仪会自动录制监控视频，并将视频单独保存在单独的目录下。无需改变原车电路，内置电池即可支持。

同时，这款记录仪支持高清倒车影像、前后双录（配合70迈高清倒车影像摄像头使用，需单独购买）。将车辆挂至倒车档，后视镜画面切换为倒车影像，支持720P画质。

此外，记录仪还支持语音控制。无需唤醒，直接说“我要拍照”“我要拍照”“打开屏幕”“关闭屏幕”，即可执行对应操作。

软件连接方面，用户只需打开米家App，无线连接记录仪热点，即可实时观看记录仪影像、实时拍摄、快速下载重要视频到手机，不消耗手机SIM卡流量。

关于记录仪的安装方式，通过绑带安装，固定在原装后视镜上即可。使用使用点烟器取电，不改变原车电路。