百度Apollo量产落地！CES Asia展示全线智能驾驶产品

6月13日-15日，CES Asia在上海开幕，百度Apollo开放平台展示了全线智能驾驶产品，介绍一年多以来的产品化量产化成果，此外，百度与宝马、现代、拜腾达成深度合作。

在量产方面，百度Apollo进行了主要介绍，其中，L4级自动驾驶技术量产的无人驾驶小巴“阿波龙”、新石器运输机器人等亮相，这是百度Apollo自动驾驶的软硬解决方案。据悉，百度与金龙客车合作的国内首款无人驾驶微循环巴士“阿波龙”即将在近期实现量产，近期，百度还宣布与盼达用车在重庆启动自动驾驶共享汽车试运营，搭载百度Valet Parking产品的6辆自动驾驶共享汽车将投入本次定向试运营。

（百度与金龙客车合作的无人驾驶微循环巴士“阿波龙”）

在产品方面，百度Apollo带来了可量产的自动驾驶商用方案，展示了Apollo Pilot、ACU(Apollo Computing Unit)、Intelligent Map、Valet Parking等量产产品，据介绍，Apollo Pilot具备安全、经济、舒适的特点，有国内最大的交通场景库，能够不断学习、持续优化、自动升级，目前Apollo Pilot已在共享出行、乘用车、商用车等全场景实现落地。ACU(Apollo Computing Unit)则是面向量产的车载计算单元，具备信息安全和云端更新两大基础能力和三大AI核心模块：高精定位、环境感知、决策规划。此次百度带来了三个版本的ACU样件。

此外，现场还展示了Intelligent Map等地图数据产品，为国内外车厂在中国研发自动驾驶汽车产品提供了支持。Valet Parking则是针对于共享汽车的自动驾驶商业化产品，可实现对共享汽车的定点远程召唤、自主泊车和自动充电等功能。

在车载系统方面，Apollo展台展示了搭载量产版Apollo小度车载系统的智能驾舱。在这个智能驾驶舱内，有基于百度AI技术的人脸登录、智能语音助手、AR导航、车家互联、疲劳驾驶监测等亮点功能，目前Apollo小度车载系统已经与现代、奇瑞、一汽、拜腾等车企达成深度合作，与奇瑞、现代、一汽等车企打造的车型也将陆续实现量产。

在车辆安全方面，百度此次带来新版本的Apollo车辆安全黑匣子。Apollo车辆安全黑匣子能够提供完整数据方案，包括数据加密、数据校验、安全存储、及数据可信认证等功能。通过人性化的交互界面，可以对数据进行解密读取，成为追溯事故原因、改进产品质量的重要工具，使得数据丰富、可靠。

在合作方面，百度Apollo宣布与现代汽车合作研发自动驾驶汽车，搭载AI人车交互系统Apollo小度车载系统的智能驾驶舱对外开放。CES Asia期间百度将宣布与宝马的合作计划，百度将与宝马在6月14日签署合作协议，双方将以车家互联为起点打造智能化车载体验。

百度总裁张亚勤博士表示，互联网和汽车是驱动全球经济发展和社会进步的重要支柱产业，两者的不断融合创造了千载难逢的巨大机遇。很高兴看到，在这场空前变革之中，越来越多中国企业站在了前沿。

百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇透露，Apollo作为百度“决胜AI时代”的重要角色，我们将在7月4日开幕的百度AI开发者大会公布更多可量产的产品信息。