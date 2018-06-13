特斯拉迎来史上最大裁员，自断手足却能让自己过得更好？

从决定造车的那刻开始，马斯克就从未能够在一众负面言论中脱身哪怕一秒，虽然作为“当代钢铁侠”，这位真汉子看起来是铁了心的要往电动汽车这条路上走下去，但最近他却做了一件看起来像是在向整个世界妥协的事。本周周二，马斯克表示特斯拉公司将会进行一次大规模裁员行动，受影响的员工达到总员工数的9%，总计有将近4100名员工会在本次裁员计划后离开特斯拉。

马斯克认为自己的做法是长痛不如短痛，因为目前的员工数量已经富余到了一个必须进行瘦身的阶段，虽然当下做出这个决定非常艰难且痛苦，但这就像一剂预防针，扎进体内的时候虽然很痛，但这样也同样防止了今后更大的隐患的发生。马斯克强调本次裁员是由于在公司大规模发展下，即使是特斯拉也需要精简部门和岗位，从而更好地进行“扁平化管理”。同时本次受裁的员工将几乎完全不会涉及生产线上的职位，所以大家完全无需担心Model 3的产能问题（似乎也没什么好担心的了，产能想比现阶段更低也很难）。

虽然马斯克和特斯拉都表示这是个艰难的决定，但至少从投资者的角度来看，他们都对这招裁员大法报以了肯定的态度，并且认为马斯克在这一决策上做的非常成熟。毕竟以特斯拉的体量和产能来看，现有的员工阵容看起来确实略显臃肿，而在依旧难以解决产能，并且亏损漏洞越来越大的环境下，特斯拉这招自断手足，让投资者们看到了马斯克想要节约成本并且提高效率的决心。

马斯克表示自己打造新能源车是为了能够让人类生存环境变得更美好，但现在更能明白如果赚不到钱，这个梦想也就永远无法实现，所以他将会把更多的精力放在特斯拉的盈利方面，裁员计划也只是其中一环。用一句标准的梦话作为铺垫，在结尾辅以一碗毒鸡汤，这种半卖惨半看破红尘的言论，可见马斯克已经开始想要彻底摆脱之前用爱发电的形象。我们相信在此次裁员之后，围绕在马斯克身边的负面言论反而会越来越少，之前一直怒怼特斯拉的金融大佬们，也会如同看到自己不争气的儿子越来越成熟一般露出慈爱的笑容，并且敞开钱包表示亲爱的你想花多少就花多少。

所以这是否才是马斯克的真正目的？又或者他想要赚钱是否真的只是想要最终成为一名环保斗士？这大概也只有被层层铁甲包裹的“钢铁侠”本人才能知道了。