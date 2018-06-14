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无人车在亚利桑那州测试超一年，谷歌收获四大宝贵经验

2018-6-14 10:08:05来源：凤凰科技作者：清辰责编：骑士评论：

据CNBC网站北京时间6月14日报道，在过去一年多的时间里，400名志愿者参与了Waymo在亚利桑那州菲尼克斯市实施的无人驾驶汽车服务测试，免费搭乘无人驾驶汽车去公司上班、前往购物中心、酒吧以及100平方英里区域内的任何地方。

在此期间，所有志愿者都填写了非技术性漏洞报告，使用车内技术支持呼叫电话和应用内反馈系统指出Waymo无人驾驶汽车存在的问题，并提出Waymo研究人员可能忽略的使用案例。

通过志愿者的初期反馈，Waymo收获了以下四大宝贵经验：

  • 需要在商店门口更明确指定一个具体的载客地点，这样，乘客就不需要拎着购物袋，在烈日炎炎下走好久才上车。

  • 在狭窄的街道上，乘客更喜欢穿过马路过来坐车，因此不需要开到道路尽头，然后掉头回来载客。

  • 需要找到让乘客与服务型动物和谐共处的更好办法。

  • 美妙且轻柔的声音是叫醒犯困乘客的最好办法。

Waymo产品主管萨斯瓦特·帕尼格拉希（Saswat Panigrahi）告诉CNBC网站，“我们会仔细聆听乘客给出的每一个反馈，并将这种信息融入到车辆设计中。”

Waymo最初只是谷歌的一个无人驾驶汽车项目，如今已成为谷歌母公司Alphabet旗下一个独立实体，预计会于今年底在菲尼克斯市公开推出付费无人驾驶汽车服务，不过上市日期或价格尚未正式宣布。这个测试项目是Alphabet借助其人工智能技术，在无人驾驶汽车领域获得先发优势的雄心勃勃计划的一部分。据估计，到2030年无人驾驶汽车行业每年的收入将达到8000亿美元。

尽管到目前为止只有400人获得参加Waymo早期无人车服务测试的机会，但该公司却收到了超过2万分申请。Waymo无人驾驶汽车的乘客年龄从9岁到69岁不等，帕尼格拉希表示Waymo有意对申请者进行筛选，让他们代表某个受众群体。这其中既有不愿自己开车送孩子去上学的家长，也有因健康原因没有获得驾驶执照的人。

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关键词：无人车无人驾驶谷歌

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