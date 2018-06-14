捷豹I-Pace加入噪音模式：纯电跑车也要炸街

在那个还没摸过车的懵懂期，如何分辨一辆车的好坏往往非常简单直接，除了识别罩在它们脸上的LOGO之外，声音也是一个极为重要的判定因素，即使是一辆停在路边其貌不扬的QQ，当它起步时如同气缸里被塞了一盒二踢脚一般发出噼里啪啦的声音，我们便也会向其投出仰视“顶级玩家”的目光。不过随着电动车的面世，这一“听声辨车”的技巧却要随之消逝了。

“听声辨车”虽然听起来有些旁门左道，但不能否认的是，确实有很多车迷沉迷在那种“直列六缸缸内直推”、“至高的金属质感”以及“触及人心的爆燃”中无法自拔，若是坐在V12车型中跑上一圈，也必然会在一阵颤栗后泪流满面。为了能够让电动车用户也能在驾驶时体验到这样纯粹的性能车体验，捷豹终于对自家的I-Pace进行了一番改造，他们将会给这款纯电性能车加入一种噪音系统，可以通过识别汽车的起步、行驶、加速等状态，来模拟出高功率发动机在同样速度行驶状态运转下的声音状态。

实际上最早这么玩的是本田，他们曾经为S660打造了一款名为“Sound of Honda”的手机App，利用手机内置的GPS和加速度传感器来监测车辆的行驶速度，并且通过数据线连接的方式将指令输入到S660中，最终通过车载音响系统来模拟出相应速度下高性能车所发出的声音。

本田这么做的原因很简单，S660这台64马力、0.6T的小三缸车，在驾驶时实在不能提供任何来自听觉上的刺激感，开过60km/h时风噪可能就会完全盖过发动机的声音。而在使用了Sound of Honda之后，它就可以模拟McLaren Honda MP4/5、N III 360 Town、NSX-R、S800 Roadster以及Civic Type-R的声浪，瞬间带来开着超跑炸街的刺激感。

但本田的这套系统仅仅限于自嗨，因为这些模拟声音仅由内部的车载音响进行播放，所以路边的吃瓜群众完全不会听到任何来自Sound of Honda的声浪。而捷豹I-Pace则并不会这样，他们会为这款车装配一套外放系统，从而让这款电动车能够向道路挥洒足够暴力的噪音。

不要以为捷豹这样做只是为了彰显自己的性能和个性，实际上由于电动汽车过于安静，美国和日本在早先时候都颁布过相关的法规，他们认为汽车发出的噪音在一定程度上可以向行人警示即将到来的危险，从而让行人得以提前进行规避。所以美国国家公路交通安全局规定，从2019年9月1日起，在美国进行售卖的电动车在低于30km/h的速度下行驶时，必须要发出噪音来提醒行人。

既然“必须要这么做”，那么何不做的更有个性一些呢？正是出于这样的想法，捷豹也将会为I-Pace加入各种各样可供外放的“噪音”选择，据说还有F1赛车模式可用，至于它的模拟效果究竟如何则还是要等到这项功能正式上线之后才能得知了。不过之前环保主义者大力推行电动车之时，“更少的噪音”也是他们推崇的缘由之一，而现在电动汽车们为了配合法规却不得不再去“炸街”，不知道会不会有种与最初的理想背道而驰的感觉呢？