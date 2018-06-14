Waymo招募400乘客参与无人车测试，总结出4条经验

大约1年多前，400名志愿者开始在美国亚利桑那州的凤凰城对Waymo的无人驾驶汽车进行测试。Waymo的无人车为这些志愿者提供免费通勤服务，带着他们上班、购物、去酒吧，反正在100平方英里的范围内，这些乘客可以乘坐无人车到任何地方去。

在这段时间里，这些乘客一直在向Waymo报告车辆的非技术性问题，在乘坐车辆的时候，无论发生任何问题，他们都可以使用车内的呼叫按钮，也可以在App中提交问题。这些乘客能够帮助Waymo发现一些研究人员此前没有发现的问题。

在这段测试时间中，Waymo总结了以下4点经验：

- 车辆需要更准确的找到商店的接客区域，免得乘客需要拿着沉甸甸的购物袋在烈日下步行到达车辆所在位置；

- 在较窄的街道上，乘客更希望过马路之后上车，而不希望车辆停在道路尽头或是转到另外一条街道上等待乘客；

- 车辆需要学会如何招待乘客携带的服务型动物，例如导盲犬；

- 唤醒沉睡中的乘客，最好的办法是播放一段提示音。

在这段测试中，并不是每一段旅程都能够让人满意，不过这正是测试的意义：让乘客提出问题，从而不断对服务进行优化。

Waymo的一位产品经理萨斯沃特·帕尼格拉西（Saswat Panigrahi）在接受媒体采访的时候表示：“我们认真对待乘客提出的每一条反馈，并且将它们用在车辆的设计和车辆行动中。”

Waymo的前身是谷歌的无人驾驶汽车项目，如今它已经成为一家独立的公司，隶属于Alphabet旗下，该公司计划在今年年底与凤凰城推出付费无人驾驶出租车服务，但是到目前为止，该公司还有公布具体的上线日期以及服务价格。该公司希望在无人驾驶领域取得领先，本次测试正是他们完成这个目标的手段之一。数据显示，截止到2030年，无人驾驶服务的市场份额有望达到8000亿美元。

在这个测试项目推出之后，该公司一共收到了超过2万份志愿者申请，但是最终只有400人成为了项目的测试志愿者。这些志愿者的年龄最小只有9岁，最大已经69岁。帕尼格拉西透露，该公司对申请人进行了严格的拣选，确保他们可以涵盖各种用户需求。这些志愿者中，既有想不再开车送孩子上下学的家长，也有为别人跑腿的单身人士，还有因为身体原因无法获取驾照的人士。

▲Waymo无人车体验志愿者申请表部分内容

面临监管的行业

尽管目前无人驾驶行业正在面临着严格的监管，但是相比其他企业，Waymo距离实现无人驾驶商用的目标都更近。

美国汽车协会（AAA）的一个调查问卷显示，相比去年，美国人在今年对无人驾驶汽车的恐惧程度变得更高了。今年3月，Uber的无人驾驶汽车在亚利桑那州发生事故，造成一名行人死亡，这件事情之后，Uber暂停了他们的无人驾驶汽车测试工作。

那次事件之后，Uber CEO表示，在当时的情况下，Uber自己的无人驾驶技术有能力避免这次事故，并且他还重申安全性是该公司最看重的东西。

帕尼格拉西表示，这次的测试证明了一点：无人驾驶汽车能够为人们节省大量的时间。

他表示：“在最初的新鲜感褪去之后，人们开始意识到以及开车是一件非常麻烦的事情。一些家长对我们说在乘坐无人驾驶汽车的时候，他们可以在路上给孩子讲故事。还有一位女性表示，在乘坐无人驾驶汽车的时候，她发现了附近有一个公园。过去几年来，她一直都在这条路上行驶，但是从来没有注意过这里有个公园。”

但是Waymo的这种技术，有可能会带来一个问题，虽然它可以帮助乘客节省时间，但是却也有可能导致司机失去工作。该公司在Reddit上发了一个讨论帖，在这个帖子中，有很多人表示，如果无人驾驶服务的价格没有明显的优势，他们就将会继续使用Uber或是Lyft。

一个Reddit用户写道：“如果省钱效果并不明显，那我宁愿乘坐人类驾驶的车辆，毕竟这是这些人赖以为生的手段。”

除了亚利桑那州之外，Waymo还在加州申请了无人驾驶车辆测试许可证。