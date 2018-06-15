汉能张彬：太阳能汽车未来两三年可实现量产

“太阳能瞬间转化为电能，我们已经见到了希望的曙光。”汉能薄膜发电集团执行董事、高级副总裁张彬在2018上海CES Asia接受媒体采访时表示。此时，汉能的展台上展示着一辆太阳能电动车Solar A，可以直接将太阳能转换为电能，从而打破了电动车对充电桩的依赖。



对于太阳能汽车的未来，张彬非常乐观。据他透露，目前汉能已经开始与奥迪、一汽、北汽等车厂展开相关方面的合作，未来2-3年太阳能汽车将会实现量产。

薄膜太阳能技术未来能源的颠覆者

薄膜太阳能属于新一代太阳能技术，因其环境友好、无污染、成本低、平均发电量高等优势而被受企业追捧。但薄膜太阳能技术只掌握在全球少数几个国家手里。汉能是少数拥有该项技术的企业之一。

张彬认为薄膜太阳能技术一定会成为未来能源方面的颠覆者，一定是个杀手级的产品和技术。虽然太阳能瞬间转化为电能，在产品开发时需要考虑商业化成本、开发难度等问题，但张彬表示已经看到了希望和曙光。

“这个技术全球领先，是我们走向世界的技术。刚才发布产品搭载的芯片，五个技术指标全部是世界第一，这是美国顶级的可再生能源实验室测试的数据。而且是被全球公认的。”张彬表示，“麦肯锡曾经发过一个调查报告，中美技术之间的对比，只有在太阳能领域，我们几乎是满分，大大领先于全球，这里面的核心，汉能的薄膜太阳能就是一个非常大的贡献。”

上海CES展上，汉能发布了一款新品汉能汉纸，可通过薄膜太阳能技术，随时储备电量。据张彬介绍，汉纸发电功率为12W，如果在阳光强烈的情况下，两个半到三个小时可以充满一部iPhone X。

其实，因为今年发布的“531”政策，光伏制造业补贴减少，正在向无补贴模式发展，对该产业造成了些冲击。但张彬表示汉能一直以来就有个非常明确的观点：未来一定不能依靠政府生存，企业发展最终要靠实力，而不是靠政策扶持，只有用市场的力量获得未来的发展。

“政府补贴只是一个引领，大家过于依赖政府补贴，反而会削弱你的创新力，新政的发布虽然有点突然，但我觉得这也是情理之中。”张彬提到。

太阳能汽车未来2、3年可实现量产

此次上海CES展，汉能不仅发布了自己的汉纸、汉包，还展示了一辆太阳能电动车Solar A，可以直接将太阳能转换为电能，从而打破了电动车对充电桩的依赖。

据了解，在太阳能车发展方向上，对于已经投产的传统老车，汉能会在车顶上加一些附件，比如说一些快递车，原来就有盖，加上一个太阳能薄膜，每天可以多跑二十公里，可以多送四十件货。

技术方面，以柔性高效的砷化镓薄膜太阳能电池芯片技术及组件为基础，在一定的光照条件下能实现光电转化，并结合储能系统、智能控制系统等实现对车的精确控制管理。

据了解，太阳能车目前汉能正在与包括奥迪、一汽、北汽在内的车厂合作。

“关于太阳能车的商业化，汉能更多是与车厂合作，因此要看对方的进度。我判断快的话一年多，慢的话两三年，可以成为大量量产化的，不会太遥远。”张彬表示。

据其预测，未来3-5年，汉能太阳能薄膜发电加上电池的技术应用以及汽车轻量化的发展，电动汽车可以续航800-1000公里是完全有可能的。